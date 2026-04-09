Nach Baby-News: Stephen Bear trauert um verstorbenen Vater

Mit tränenerstickter Stimme hat sich Stephen Bear (36) jetzt auf Instagram mit einer traurigen Nachricht an seine Follower gewandt: Sein Vater ist gestorben. Der Realitystar, der in Brasilien lebt, wandte sich mit einem Clip sichtlich bewegt an seine Follower und teilte seinen Schmerz. "Es fühlt sich seltsam an, das überhaupt auszusprechen, aber leider ist gestern mein Vater gestorben, und ich muss sagen, es ist wahrscheinlich das schmerzhafteste Gefühl, das man sich vorstellen kann", resümierte er. "Mein Vater war der erstaunlichste Mensch, dem man je begegnen konnte – lustig, fürsorglich, mit dem besten Herz und den besten Geschichten." Ergänzend schrieb er in einem Textoverlay über sein Video: "Ich werde dich für immer lieben, Papa. Du wirst immer mein bester Freund sein."

Der Tod des Vaters trifft Stephen, der eine bizarre Spendenaktion für seine eigene Statue plant, in einer Zeit großer Veränderungen. Erst kürzlich hatte der Brite verkündet, dass er und seine 18-jährige Partnerin, die er nach seiner Auswanderung nach Brasilien kennengelernt hatte, ihr erstes Kind erwarten. Nun verliert er seinen Vater, bevor dieser diesen Meilenstein miterleben kann. Stephen Bear Snr. hatte seinem Sohn nach dessen Entlassung aus dem Gefängnis Unterstützung gewährt – Stephen durfte im Gästezimmer seiner Eltern schlafen und hatte laut eigenen Angaben "kein Geld" gehabt und sich "in den Schlaf geweint".

Der englische TV-Star war 2015 durch die Sendung "Ex on the Beach" bekannt geworden, bevor er ein Jahr später "Celebrity Big Brother" gewann – in der Show hatte auch sein Vater einen kurzen Auftritt. 2023 wurde Stephen wegen Voyeurismus und der Verbreitung von intimen Aufnahmen seiner Ex-Freundin Georgia Harrison (31) ohne deren Wissen verurteilt und saß rund zehneinhalb Monate einer 21-monatigen Haftstrafe ab. Georgia hatte auf ihr Recht auf Anonymität verzichtet, um anderen Betroffenen zu helfen, und erhielt 2025 für ihr Engagement gegen Rachepornografie und für Online-Sicherheit einen MBE-Orden.

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Getty Images Stephen Bear vor seinem Haftantritt im März 2023

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Instagram / stephenbearr Stephen Bear und seine Freundin, März 2026

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