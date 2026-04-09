Cruz Beckham gesteht pikantes Sexleben mit Jackie Apostel

Cruz Beckham (21) hat seinen Fans auf Instagram intime Einblicke in sein Leben gewährt. In einer Fragerunde auf Social Media sprach der jüngste Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) über seinen Alltag, seine Karriere und machte auch eine sehr pikante Aussage über sein Liebesleben mit Freundin Jackie Apostel. Der Musiker hatte kürzlich seine erste UK-Tour mit seiner Band "The Breakers" abgeschlossen und nahm sich nun Zeit für einen entspannten Austausch mit seinen Followern. Dabei kam es zu einem besonders frechen Moment: Ein Fan wollte von Cruz wissen, wie man es schafft, zur "Beule des Jahres" zu werden – eine Anspielung auf Aufnahmen vom vergangenen Jahr, auf denen Cruz in knappen Prada-Badehosen zu sehen war. Seine Antwort ließ tief blicken: "Das ist eine Frage für Jackie Apostel", schrieb er schmunzelnd.

Jackie selbst sorgte unlängst für Aufsehen, als sie Einblicke in ihre Osterferien bei der Beckham-Familie in deren 69 Millionen Euro teurer Villa in Miami teilte. Auf Instagram zeigte sich die Musikproduzentin in einem weißen Spitzenpyjama, dazu trug sie blaue Hasenohren. "Der Osterhase hatte Bräune", schrieb sie zu den Aufnahmen, auf denen sie entspannt auf einem Bett posiert. Jackie scheint sich bei den Beckhams bestens eingelebt zu haben. Das Paar sorgte zuletzt für weitere Schlagzeilen: Nachdem ein TikTok-Nutzer Cruz wegen des Altersunterschieds zu Jackie verspottete und schrieb, es wirke, als koche er für seine Mutter, schoss der Sänger zurück und fragte ironisch, ob man sich vorstellen könne, dass seine Mutter Victoria ein Nutella-Crêpe essen würde. Ein Kommentar, der online viel Zustimmung erntete und einmal mehr zeigt, dass Cruz den Altersunterschied gelassen und mit Humor trägt. Cruz und Jackie machten ihre Beziehung im Oktober 2024 öffentlich.

Neben dem pikanten Seitenhieb auf sein Sexleben ließ Cruz in derselben Fragerunde auch Einblicke in seine musikalische Entwicklung zu und sprach über die Ratschläge, die ihm seine Eltern mit auf den Weg gegeben haben: "Sei umgänglich, arbeite an deinen Fähigkeiten, bis du dein Bestes gibst, und sei immer freundlich", erzählte Cruz. Auf die Frage nach dem Erscheinungstermin seines Debütalbums gab sich der Nachwuchskünstler hingegen deutlich weniger konkret. Er deutete an, dass ein Album vorerst nicht in Sichtweite sei, jedoch regelmäßig neue Songs erscheinen sollen. Cruz hatte zuletzt auf der Bühne auch persönliche Momente durchlebt. So brach er während eines Auftritts emotional zusammen, als er einen Song spielte, der als Anspielung auf den anhaltenden Familienstreit mit seinem Bruder Brooklyn (27) interpretiert wurde. Auf den Trost von Jackie kann er sich nach solchen Momenten bestimmt verlassen.

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Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025

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Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel, April 2026

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Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham im November 2024

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