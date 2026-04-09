War Christian Pulisic vor Trennung auf Dating-App unterwegs?

Christian Pulisic sieht sich mit schweren Vorwürfen seiner Ex-Freundin Alexa Melton konfrontiert. Die Profigolferin ließ in den Kommentaren unter einem ihrer Instagram-Posts durchblicken, dass der US-Fußballstar sich schon vor ihrer Trennung auf der Promi-Dating-App Raya angemeldet haben soll. Als ein Follower unter ihren Bildern die kürzliche Trennung erwähnte, antwortete die Sportlerin mit einer vielsagenden Bemerkung: "Wie viele Likes braucht es, damit ich sein Raya-Profil poste." In einem weiteren Kommentar, den sie mittlerweile gelöscht hat, legte die Golferin nach und behauptete, ihr Ex sei auf der Dating-App unterwegs gewesen, "bevor es überhaupt vorbei war".

Christian hat sich bislang nicht zu den Anschuldigungen geäußert. Der ehemalige BVB-Profi und Alexa waren seit 2024 ein Paar. Kennengelernt hatten sich die beiden offenbar über Instagram – Christian soll der Profigolferin laut TMZ Direktnachrichten geschickt haben, bevor sie zusammenkamen. In der Vergangenheit machte der Sportler häufiger mit Spekulationen um angebliche Romanzen Schlagzeilen. Zuletzt musste er Gerüchte dementieren, er würde mit Schauspielerin Sydney Sweeney (28) anbandeln, die aktuell mit Scooter Braun (44) liiert ist und sich turtelnd beim Karaoke zeigte.

Christian gilt als einer der erfolgreichsten amerikanischen Fußballspieler seit Langem und ist ein Superstar auf dem Platz. Das Timing der öffentlichen Vorwürfe seiner Ex-Freundin ist im Hinblick auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft für den Sportler alles andere als ideal. Christian sollte sich eigentlich auf das Turnier vorbereiten. Ob er sich von dem Trubel um sein Privatleben ablenken lässt oder sich voll auf seine sportliche Karriere konzentrieren kann, wird sich zeigen.

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Getty Images Christian Pulisic, Fußballer

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Christian Pulisic im Juni 2021

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Getty Images Der Profifußballer Christian Pulisic

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