Sydney Sweeney und Scooter Braun turteln bei Karaoke-Abend

Sydney Sweeney (28) und Scooter Braun (44) haben sich einen unvergesslichen Abend gemacht: Gemeinsam standen die Schauspielerin und der Musikmanager in Ventura, Kalifornien, auf der Karaokebühne und sorgten für Stimmung. Die beiden griffen sich das Mikrofon und schmetterten den Klassiker "Sweet Caroline" von Neil Diamond, wie Augenzeugen gegenüber OK! Magazine berichten. Das Paar zeigte sich dabei so ausgelassen und energiegeladen, dass es das gesamte Publikum mit seiner guten Laune ansteckte. Doch damit nicht genug: Sydney legte anschließend noch eine Solo-Performance hin und sang den Abba-Hit "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)". Dabei sprang und tanzte die 28-Jährige über die Bühne und feuerte die Zuschauer an, die ihre Begeisterung spiegelten.

Die Romanze zwischen Sydney und Scooter scheint seit ihrem ersten Aufeinandertreffen bei der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) im Juni 2025 immer intensiver zu werden. Seitdem wurden die beiden mehrfach zusammen gesichtet, auch die Familie scheint die Beziehung zu unterstützen: Sydneys Mutter Lisa wurde kürzlich dabei gesehen, wie sie in Scooters Privatjet stieg. Doch nicht alles läuft ohne Komplikationen ab: Scooter soll sich unwohl damit fühlen, dass andere Verehrer der Schauspielerin Aufmerksamkeit schenken. So flirtete zuletzt Puka Nacua, Wide Receiver der Los Angeles Rams, in den sozialen Medien mit Sydney, was dem 44-Jährigen angeblich missfällt.

Trotz der wachsenden Nähe zu Scooter betont Sydney immer wieder ihre Unabhängigkeit. In einem Interview mit dem Magazin Cosmopolitan stellte sie jetzt klar: "Ich brauche eigentlich keinen Mann." Freunde berichten, dass die Schauspielerin ihre Alleinzeit schätzt und gerne allein oder mit Freunden reist. "Sydney war schon immer unglaublich unabhängig", verriet eine Quelle und fügte weiter hinzu: "Sie schätzt Zeit für sich allein, während Scooter Zweisamkeit bevorzugt." Bei ihrem entspannten Spaziergang durch Brentwood zeigte sich Sydney in lässiger Kleidung mit weiten Jeans und weißem T-Shirt, während Scooter ein Langarmshirt und beige Shorts trug.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage von Sydney Sweeney und Scooter Braun

Getty Images Scooter Braun, Manager

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid"