Carlos Santanas Ex packt über Ehekrise und Untreue aus

Carlos Santana (78) und seine Ex-Frau Deborah Santana waren von 1973 bis 2007 verheiratet und galten lange als eines der beständigsten Paare der Musikwelt. Nun, fast zwei Jahrzehnte nach dem Ende ihrer 34-jährigen Ehe, hat Deborah ihr Schweigen gebrochen und in ihren Memoiren "Loving the Fire: Choosing Me, Finding Freedom" mit schmerzhafter Ehrlichkeit über die Gründe für die Trennung gesprochen. Dem Magazin People liegt ein Auszug aus dem Buch vor, in dem die heute 75-Jährige beschreibt, wie sich die einstige Liebe in eine Last verwandelte. Sie schildert darin einen schleichenden Prozess der Entfremdung, den sie symbolisch an ihrem Schmuck festmachte: "Das Gewicht der Eheringe an meiner linken Hand wurde plötzlich schwer", schreibt sie. Die Ringe hätten sich angefühlt wie "die gebrochenen Versprechen meiner Ehe".

In einem Akt stiller Rebellion legte Deborah ihre Eheringe ab und kaufte sich einen Platinring, der für das Licht ihrer eigenen Seele stehen sollte. Carlos bemerkte die Veränderung an ihrem Finger vermutlich nie, wie sie sich wehmütig erinnert. Als der Tag der Entscheidung schließlich kam, fand sie den Musiker im Wohnzimmer Gitarre spielend vor. "Carlos, ich muss mit dir reden", durchbrach sie die Melodie. Dann fielen die Worte, die sie so lange mit sich herumgetragen hatte: "Ich möchte, dass wir uns trennen." Unter Tränen erklärte sie: "Ich kann so nicht weitermachen. Ich glaube nicht, dass du mir treu sein kannst und nicht mit anderen Frauen schläfst. Das ist zu schmerzhaft für mich." Der Auszug am 10. März 2007 fühlte sich an, als würde sie eine ganze Welt demontieren. "Ich ließ meinen Lebenspartner von 34 Jahren los, damit ich überleben konnte", resümiert sie fast 20 Jahre später.

Aus der Ehe von Carlos und Deborah gingen drei Kinder hervor: Salvador, Stella und Angelica. Alle drei Kinder haben sich künstlerisch entfaltet – Salvador als Songwriter und Instrumentalist, Stella als Sängerin und Angelica als Autorin und Filmproduzentin. Die Gitarrenlegende, die mit Welthits wie "Black Magic Woman" und seinem spektakulären Comeback-Album "Supernatural" im Jahr 2000 acht Grammys gewann, musste in der Vergangenheit auch gesundheitliche Rückschläge hinnehmen. Nach einer Herzoperation im Dezember 2021 hatte er eine Reihe von Auftritten absagen müssen, nahm seine Karriere danach aber wieder auf und stand weiterhin auf der Bühne.

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Getty Images Carlos Santana mit Deborah Santana Februar 2005

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Getty Images Gitarrist Carlos Santana, 2019

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Getty Images Carlos Santana und Deborah Santana Juni 2005