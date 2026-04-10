Simon Pearce verrät Details zur zweiten Schwangerschaft

Simon Pearce (44) und seine Frau Lisa schweben im Babyglück: Der Entertainer aus München verriet kürzlich, dass Kind Nummer zwei unterwegs ist und ihr kleiner Sohn bald großer Bruder wird. Im Interview mit der Abendzeitung plaudert Simon ganz offen darüber, wie sich die Familie aktuell auf den neuen Nachwuchs vorbereitet und wie es seiner Frau in der Schwangerschaft geht. "Uns geht es sehr gut. Am wichtigsten ist ja, dass es Lisa gut geht", erklärt er, denn immerhin ist sie diejenige, die "die ganze 'Last' der Schwangerschaft" trägt.

Bisher laufe aber alles "ohne Probleme", verrät Simon. Es habe sich noch nicht allzu viel verändert, auch was Lisas Essverhalten angeht, nicht. "Ich sag mal so: Lisa hat auch ohne Schwangerschaft schon seltsame Essensgelüste, also insofern alles wie immer", antwortet er amüsiert auf die Frage nach besonderen Wünschen auf dem Tisch.

Der Geburtstermin liegt im September 2026. Für den Zeitraum hat er in seinem Terminkalender Platz gemacht, was in seinem Beruf glücklicherweise machbar ist. "Das Schöne an meinem Beruf ist ja, dass ich zwar oft weg bin, aber dafür, wenn ich dann zu Hause bin, wirklich auch voll da bin. Ich denke, ich habe mehr Zeit zu Hause als ein 'normal' arbeitendes Elternteil", gibt er zu verstehen. Vorteilhaft ist ebenfalls, dass er die Erfahrungen aus seinem Leben auch in seinen Job einfließen lassen kann – so auch die aktuelle Zeit oder die kommende als frischgebackene vierköpfige Familie: "Ich erzähle ja auf der Bühne viel aus meinem Leben und da kann es schon gut sein, dass die ein oder andere Anekdote aus der Zeit jetzt auch da landet. Alles in Rücksprache mit Lisa natürlich."

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Imago Simon Pearce und Ehefrau Lisa beim 47. Bayerischen Filmpreis, Januar 2026

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Imago Simon Pearce, Comedian

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Instagram / lis_pearce Lisa und Simon Pearce mit ihrem Sohn

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