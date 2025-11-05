Matchen Simon Pearce und Sebastian Winkler vor der Kamera?

Für ihre neue Sketch-Comedy-Serie "Bappas" schlüpften Simon Pearce (44) und Sebastian Winkler in die Rollen der Protagonisten. Der Comedian und der Radiomoderator sind aber nicht nur Kollegen, sondern auch privat gute Freunde. Im Promiflash-Interview verraten sie, ob es zwischen ihnen vor der Kamera genauso gut harmoniert hat, wie wenn sie sich im echten Leben mit ihren Kids am Spielplatz treffen. "Auch da ist es wirklich so gut wie im echten Leben. Es war anstrengend – aber es war auch ein superlustiger Dreh, bei dem wir viel gelacht haben", verrät Simon.

Sein Kumpel Sebastian stimmt ihm zu. "Es hat total Spaß gemacht. Ich habe mich auch, obwohl wir teilweise echt dumme und peinliche Sachen gemacht haben, nie irgendwie geschämt vor irgendwem", erzählt er. Tatsächlich sei ihre private Dynamik sogar noch "viel quatschiger" als die in der Serie, verrät Simon: "Es gibt eigentlich kein Gespräch, in dem wir nicht lachen und dann auch in irgendeinen Schmarren verfallen." Der Vibe, den die beiden Schauspieler mitbrachten, sei auch beim ganzen Team superangekommen. "Das ganze Team war da mit an Bord und hat gesagt: 'Hey, das ist eine lustige Idee. Das macht Spaß mit euch'", bestätigt Sebastian.

Die Idee zu der neuen Serie, die auf humorvolle Weise alltäglichen Wahnsinn im Leben eines Vaters widerspiegelt, entstand – wie sollte es bei den zwei auch anders sein – sehr spontan bei einem gemeinsamen Treffen. "Wir sind bei einem Kaffee auf die Idee gekommen: Irgendwie ist es schade, es bräuchte mal wieder eine coole Sketch-Comedy. Das war unser erster Gedanke: Man muss das doch hinkriegen, so was mal cool zu machen. Bisschen frischer als das, was es bislang gab", erinnert sich Simon im Promiflash-Interview. Schon jetzt dürfen Fans sich das Ergebnis anschauen: "Bappas" gibt es seit dem 5. November im Stream in der ARD-Mediathek, am 4. und 5. läuft es linear im BR.

BR Simon Pearce und Sebastian Winkler in "Bappas"

