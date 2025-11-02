Zwei Freunde machen Serie: So entstand die Idee zu "Bappas"

Simon Pearce (44) und Sebastian Winkler stehen nicht nur in der neuen Sketch-Comedy-Serie "Bappas" gemeinsam vor der Kamera, der Comedian und der Radiomoderator sind auch im echten Leben richtig gute Freunde. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, den alltäglichen Wahnsinn, den sie in ihrer Rolle als Väter erleben, auf humorvolle Art und Weise mit der breiten Masse zu teilen. Im Promiflash-Interview verraten die beiden, wie es zu dem Format kam – denn schon bei der Idee stellten sie ihre spontane Kreativität unter Beweis. "Wir sind bei einem Kaffee auf die Idee gekommen: Irgendwie ist es schade, es bräuchte mal wieder eine coole Sketch-Comedy. Das war unser erster Gedanke: Man muss das doch hinkriegen, so was mal cool zu machen. Bisschen frischer als das, was es bislang gab", erinnert Simon an die Anfänge zurück.

In "Bappas" spielen Sebastian und Simon mehr oder weniger sich selbst – auch die Idee entsprang ihrem realen Leben. "Wir sind beide Väter. Deswegen haben wir immer schon an Spielplätzen abgehangen und da schon viel Blödsinn zusammen geredet. Und dann dachten wir: Hey, wie kann man diese zwei Ideen miteinander verknüpfen?", beschreibt der Schauspieler. Ihm und seinem Kumpel war außerdem klar, dass sich viele mit diesen Themen identifizieren können: "Also eine Sketchserie machen, die all die Absurditäten behandelt, die sowohl uns als Vätern begegnen, als auch bei anderen Eltern zu beobachten sind."

Gesagt, getan: Mit ihrer Idee wandten sich Simon und Sebastian an den BR – in der Hoffnung, dass das Konzept überzeugt. Mit Erfolg: "Der Sender hat ziemlich modern und cool reagiert. Es ging sehr schnell, dass sie uns dann das Budget zur Verfügung gestellt haben. Im März haben wir endgültig das 'Ja' gekriegt. Dann mussten wir bis jetzt drehen und wussten, im November soll das Ding ausgestrahlt werden." Die Produktion nahm die zeitliche Herausforderung an – das fertige Ergebnis gibt es ab dem 5. November im Stream in der ARD Mediathek, am 4. und 5. Dezember dann auch im BR-live-Fernsehen.

BR Sebastian Winkler und Simon Pearce, Schauspieler

BR Simon Pearce und Sebastian Winkler in "Bappas"

BR Simon Pearce und Sebastian Winkler in "Bappas"

