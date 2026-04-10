Zweites Baby trotz Haft: Rapper 18 Karat wird wieder Papa

Obwohl Rapper 18 Karat seit Jahren hinter Gittern sitzt, wächst seine Familie weiter: Der Musiker und seine Ehefrau Maya erwarten ihr zweites Kind zusammen. Das berichtet Bild. Der Geburtstermin soll im September 2026 liegen – gezeugt wurde das Baby während eines Haftausgangs. Das Paar freut sich riesig auf den Nachwuchs. "Bewusst geplant und mit ganz viel Liebe erwartet", beteuert Maya. Das Paar hofft, dass 18 Karat im August vorzeitig aus der Haft entlassen wird, auch wenn dann eine Abschiebung drohen würde. "Der Gedanke, dass er dann vollständig bei uns sein könnte, bedeutet uns sehr viel", meint die werdende Mama.

Die Schwangerschaft verläuft allerdings nicht ohne Schwierigkeiten. Bei Maya wurde eine Hyperemesis gravidarum diagnostiziert, also eine extreme Form der Schwangerschaftsübelkeit. "Das macht den Alltag wirklich sehr herausfordernd. Schon bei der letzten Schwangerschaft kam bei mir zusätzlich eine Schwangerschaftsdiabetes dazu", erklärt die 33-Jährige. Zudem hat Maya in der Vergangenheit bereits eine Fehlgeburt in der zwölften Schwangerschaftswoche erlitten. Trotz allem überwiege nun die Vorfreude auf das Baby.

2025 wurde der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Ivo Vieira Silva heißt, während seiner Haftstrafe erstmals Vater. Seine Tochter Amalia Adriana erblickte am 16. September das Licht der Welt. Die Geburt per Kaiserschnitt fand in Anwesenheit des stolzen Papas statt, der dafür Hafturlaub erhielt. 2022 wurde Ivo zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. "Der Angeklagte ist wegen Einfuhr und Handeltreibens mit Drogen in nicht geringer Menge verurteilt worden", bestätigte damals eine Gerichtssprecherin gegenüber Bild.

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Instagram / 18karat 18 Karat, Rapper

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Instagram / ivomaya_ Rapper 18 Karat und seine Frau Maya, September 2024

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Instagram / 18karat Rapper 18 Karat, September 2024