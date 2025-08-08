Nach Knast: Rapper 18 Karat droht Abschiebung nach Portugal

Rapper 18 Karat, mit bürgerlichem Namen Ivo Vieira Silva, steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Musiker, der seit Dezember 2022 eine Haftstrafe von über sechs Jahren wegen Drogenhandels absitzt, könnte schon bald nach Portugal abgeschoben werden. Laut Informationen der Bild hat die Stadt Dortmund bereits einen entsprechenden Antrag gestellt, dessen Genehmigung durch die Staatsanwaltschaft wohl nur noch eine Formsache ist. Besonders belastend: Eine Abschiebung würde ihn von seiner kranken Mutter und seiner hochschwangeren Frau Maya trennen, die im September das erste gemeinsame Kind erwartet.

Maya kämpft indessen mit allen Mitteln gegen die drohende Abschiebung ihres Mannes. In Interviews und auf Social Media macht sie darauf aufmerksam, dass Ivo seinen Aufenthalt im Gefängnis zur Resozialisierung nutzt. "Er hält sich an alles, er hat nie Probleme. Er ist ja auch eher jemand, der dem Staat einiges gebracht hat, wenn ich überlege, was er an Steuern gezahlt hat", erklärt sie im Bild-Interview. Zudem habe das Paar schon länger überlegt, nach seiner Freilassung freiwillig nach Portugal zu ziehen. Doch Maya betont den Unterschied zwischen einem freiwilligen Neuanfang und einer erzwungenen Abschiebung mit einem Wiedereinreiseverbot. Ein Abschiebungsverfahren nach Paragraf 456a der Strafprozessordnung würde bedeuten, dass 18 Karat nicht mehr nach Deutschland einreisen dürfte – selbst nicht im Falle familiärer Notlagen. Dabei lebt seine schwer erkrankte Mutter weiterhin in Dortmund.

Inmitten des Trubels gibt es jedoch einen Lichtblick für den Rapper. Er und seine Frau erwarten im September nach einer Fehlgeburt im vergangenen November ein Kind. Bereits am Muttertag hatte Maya ihre Freude auf Instagram öffentlich gemacht. Damals zeigte sie stolz ihren Babybauch und ein Ultraschallbild der kleinen Tochter. In dem Beitrag erklärte sie: "Mir war klar, dass ich diesmal nicht sofort alles teilen werde und mein Glück versuche, so lange wie möglich für mich zu behalten. Heute fühle ich mich bereit, endlich von unserem langersehnten Traum zu erzählen..." Der Rapper hofft, bei dem besonderen Moment dabei sein zu können, wenn seine erste Tochter das Licht der Welt erblickt. Der Hafturlaub ist laut Bild zumindest schon beantragt.

Instagram / 18karat Rapper 18 Karat, September 2024

Instagram / 18karat 18 Karat und seine Frau Maya

Instagram / ivomaya_ Maya, die Frau von 18 Karat, im Mai 2025