Rapper 18 Karat ist während seiner Haftstrafe Vater geworden

Rapper 18 Karat, mit bürgerlichem Namen Ivo Vieira Silva, ist während seiner Haftstrafe zum ersten Mal Vater geworden. Seine Tochter Amalia Adriana erblickte am 16. September um 8.47 Uhr das Licht der Welt. Die Geburt per Kaiserschnitt fand in Anwesenheit des stolzen Papas statt, der dafür Hafturlaub erhielt. Die Kleine brachte bei einer Größe von 53 Zentimetern 4080 Gramm auf die Waage. Für den Musiker und seine Frau Maya war es ein emotionaler Moment: "Es war perfekt für uns, ich hätte es mir schöner nicht vorstellen können. Ivo war die ganze Zeit an meiner Seite, hat meine Hand gehalten und mir Kraft gegeben. Ich bin dankbar, dass er dabei sein durfte. Er war für uns da, so wie es sein sollte", schwärmte die frischgebackene Mutter im Gespräch mit Bild.

Nach der Geburt konnte die kleine Familie kurz gemeinsame Zeit im Familienzimmer des Krankenhauses verbringen, bevor Ivo zurück ins Gefängnis musste. Der 39-Jährige, der eine mehrjährige Haftstrafe wegen Drogenhandels absitzt, soll voraussichtlich bis 2028 in Haft bleiben. Allerdings plant die Ausländerbehörde eine vorzeitige Abschiebung nach Portugal. Das findet das Paar zwar unfair, doch und es träumt mittlerweile von einer gemeinsamen Zukunft an der Algarve.

Für das Paar ist die Geburt der kleinen Amalia nicht nur ein freudiges Ereignis, sondern auch ein emotionaler Abschluss eines schwierigen Kapitels. Erst im November 2024 hatte Maya eine Fehlgeburt – ein tragischer Verlust, der das Paar schwer traf. Diese dunklen Stunden gehören nun der Vergangenheit an, und das Glück über den gesunden Nachwuchs überstrahlt alle Sorgen. Gemeinsam mit Mayas erstem Sohn Ilyas, der 18 Karat sehr nahesteht, hoffen sie auf eine Zukunft als glückliche Familie an der Algarve.

Instagram / ivomaya_ Rapper 18 Karat und seine Frau Maya, September 2024

Instagram / maya_vieira_silva Maya Silva mit ihrer Tochter Amalia Adriana

Instagram / 18karat Rapper 18 Karat, September 2024

