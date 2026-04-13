"Fast gestorben": Rapper Massiv beinahe von Hantel erdrückt

Massiv (43) sorgt mit einem schockierenden Bericht aus dem Fitnessstudio für Gänsehaut: Der Rapper entkam beim Training im Gym nur knapp dem Tod. In einem auf TikTok veröffentlichten Interview mit dem Comedian Abdel El-Mouhamed beschreibt Massiv, wie er beim Bankdrücken in einem leeren Fitnessstudio plötzlich die Kontrolle verlor. Eine gewaltige 125-Kilo-Hantel drückte nach der zweiten Wiederholung erbarmungslos auf seine Brust, als er realisierte: Er schafft es nicht mehr, die Stange ein letztes Mal nach oben zu pushen. Mutterseelenallein, ohne Spotter oder Trainer in der Nähe, rang der Musiker mehrere Minuten nach Luft und verlor sogar kurz das Bewusstsein. Rückblickend ist er überzeugt: Das wäre beinahe sein letzter Tag gewesen.

Grund für Massivs Fehleinschätzung war nach eigener Angabe übertriebener Ehrgeiz in Kombination mit einem ohnehin bereits übersäuerten Körper durch das viele Training zuvor. Gefühlte zehn Minuten habe er um Luft gerungen, während skurrilerweise in seinem Kopf ausgerechnet der Bryan-Adams-Hit "Please Forgive Me" lief. In letzter Sekunde schaffte Massiv es schließlich, sich seitlich aus der Falle zu winden, die Hantel mit einer Drehbewegung zur Seite zu rollen und so dem Gewicht zu entkommen. Vom blanken Überlebenswillen angetrieben, habe er zu diesem Zeitpunkt bewusst andere Verletzungen in Kauf genommen, um der bedrohlichen Situation zu entkommen. Anschließend lag Massiv noch minutenlang benommen auf dem Boden, während er langsam realisierte, welch großes Glück er hatte.

Der Schock sitzt, doch Stillstand ist für Massiv keine Option. Kaum zurück im Gleichgewicht, richtet er den Blick wieder nach vorn – mit einem neuen Album in der Pipeline und dem Willen, stärker denn je zurückzukehren. Den Moment stilisiert er selbstbewusst zum Comeback-Mythos: Wie The Undertaker aus dem Wrestling erhebt er sich sinnbildlich aus der Niederlage. Der Rapper sieht den Vorfall dennoch als Warnschuss und appelliert eindringlich an seine Fans: Sie sollten beim Solotraining unbedingt auf die Sicherungsmanschetten der Gewichtsringe verzichten, sodass diese im Notfall seitlich von der Stange gleiten können.

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