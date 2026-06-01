Keine Disziplin? Sophie Welack verteidigt die Abnehmspritze

Realitystar Sophie Welack sieht sich wegen ihrer Nutzung der Abnehmspritze mit Kritik konfrontiert. Eine andere Content-Creatorin hatte sich in den sozialen Medien zu dem Thema geäußert und medikamentöse Unterstützung beim Abnehmen als "befremdlich" bezeichnet. Sie finde es beeindruckender, wenn Menschen ihre Ziele "aus eigener Kraft" erreichen. Darauf reagierte Sophie nun in ihrer Instagram-Story und stellte sich klar hinter ihre Methode: "Es ist immer leicht, von außen über so etwas zu urteilen, wenn man die Probleme selbst nicht hat. Es ist immer leicht, zu sagen, man müsse einfach mehr Disziplin haben. Viele wissen gar nicht, wie es ist, sich im eigenen Körper unwohl zu fühlen, ständig mit seinem Gewicht zu kämpfen und über Jahre immer wieder zu scheitern."

Die Abnehmspritze sei für viele Menschen keine bequeme Abkürzung, so Sophie weiter: "Die Abnehmspritze ist für viele nicht der einfache Weg, sondern oft die letzte Hilfe nach unzähligen erfolglosen Versuchen." Außerdem machte sie deutlich, dass die Spritze allein nicht ausreiche – eine langfristige Ernährungsumstellung und Veränderungen im Lebensstil seien trotzdem notwendig.

Sophie hat mit ihrer Abnehmreise inzwischen beachtliche Ergebnisse erzielt. Ende April hatte sie bekannt gegeben, mit Unterstützung der Abnehmspritze bereits 27 Kilogramm verloren zu haben – von ehemals 99 auf 72 Kilogramm. Ihr angestrebtes Zielgewicht liegt zwischen 60 und 65 Kilogramm. Bekannt geworden ist die Influencerin durch ihre Teilnahme an der Show Das Sommerhaus der Normalos, die sie gewann.

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Instagram / sophiewelack_ Sophie Welack, "Das Sommerhaus der Normalos"-Siegerin