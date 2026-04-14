Matt Bomer wurde einst fast von fanatischem Fan angefahren

Matt Bomer (48) hat eine haarsträubende Begegnung mit einem begeisterten Fan erlebt, die beinahe gefährlich endete. Der "White Collar"-Darsteller erzählte kürzlich im Gespräch mit Entertainment Weekly von einem Vorfall, bei dem ihn ein Fan mit dem Auto fast angefahren hätte. Der Bewunderer sei beim Linksabbiegen dermaßen aus dem Häuschen gewesen, dass er in diesem Moment offenbar nicht mehr klar denken konnte. "Sie waren wirklich aufgeregt. Es war nicht die beste Art, das Eis zu brechen, aber sie meinten es nicht böse. Sie haben in dem Moment einfach nicht nachgedacht", erklärte Matt die Situation. Der Fan habe ihn während des Abbiegens erkannt, wollte Hallo sagen und sei dann zur Seite gefahren – ein ziemlich unangenehmer Moment, wie der gefragte Schauspieler schilderte.

An dem Interview nahmen auch Matts Kollegen Keanu Reeves (61) und Cameron Diaz (53) teil, die gemeinsam mit ihm in der neuen schwarzen Komödie "Outcome" von Jonah Hill (42) zu sehen sind. Die beiden konnten sich beim Zuhören das Lachen kaum verkneifen. "Mein Gott, Matt Bomer, du verursachst Verkehrsunfälle!", scherzte Keanu, woraufhin Matt sofort beschwichtigte: "Nein, nein. Das war nur einmal." Cameron setzte noch einen drauf und witzelte: "Ich würde mein Auto crashen, wenn ich dich auf der Straße sehen würde." Trotz der angespannten Situation damals zeigte sich Matt verständnisvoll: "Ich bin immer dankbar, dass die Leute auf das reagieren, was man gemacht hat, aber das war definitiv eine der Situationen, bei denen es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist."

Die Anekdote kam im Rahmen einer Diskussion darüber auf, wie realistisch "Outcome" den Ruhm in Hollywood darstellt. In dem Film, der auf Apple TV erscheint, spielt Keanu einen Superstar-Schauspieler, der nach einer Erpressung beginnt, sich bei Menschen aus seiner Vergangenheit zu entschuldigen. Matt verkörpert Xander, einen der ältesten Freunde der Hauptfigur. Der Schauspieler betonte, dass er selbst eher die Perspektive der Freunde kenne, die miterleben, wie das Umfeld von plötzlich berühmten Menschen völlig durcheinandergerät. "Ich hatte Freunde, die wirklich schnell zu ziemlichen Höhen des Ruhms aufstiegen. Und ich beobachtete, wie sich der Sand um sie herum verschob und die ganze Welt sich veränderte, und plötzlich sprangen Leute aus Büschen, um sie zu fotografieren", erzählte Matt bei Entertainment Weekly.

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Getty Images Matt Bomer bei der Premiere von Apple TVs "Outcome" in New York, 6. April 2026

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Getty Images Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz und Matt Bomer beim Apple TV Press Day im Barker Hangar in Santa Monica, 3. Februar 2026

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Getty Images Matt Bomer bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles, März 2026