Neuer Verwalter für Michael Jacksons Erbe: Das ändert sich

Der Tod von John McClain bringt neue Bewegung in den seit Jahren schwelenden Erbschaftsstreit um das Vermächtnis von Michael Jackson (†50). Der Testamentsvollstrecker starb diese Woche im Alter von 71 Jahren nach langer Krankheit. Wie Page Six berichtet, soll nun kein neuer Vollstrecker ernannt werden – stattdessen wird der bisherige Mitverwalter, Anwalt John Branca, den milliardenschweren Nachlass künftig wohl allein verwalten. Das könnte Konsequenzen für den Rechtsstreit mit Paris Jackson (28) haben, die seit Längerem juristisch gegen die Nachlassverwaltung kämpft.

Jurist Gregory Doll ordnet die neue Lage im Gespräch mit Page Six ein. Er betont, dass unklar sei, wie stark John McClain Entscheidungen in der Vergangenheit tatsächlich beeinflusst habe. Öffentlich sei er häufig damit in Verbindung gebracht worden, Michaels künstlerisches Erbe im Blick zu behalten. Falls er dabei ein Gegengewicht zu John Branca gewesen sei, könne es nun einen anderen Umgang mit dem Nachlass geben. Sollten beide Testamentsvollstrecker aber ohnehin weitgehend dieselbe Linie verfolgt haben, werde sich nach seinem Tod wohl wenig ändern. Letzteres hält Doll für wahrscheinlicher. Der Anwalt geht davon aus, dass Branca auch in Zukunft die Ansprüche von Paris und anderen Familienmitgliedern abwehren wird.

Paris hatte im Juli 2025 Klage gegen Branca und McClain eingereicht und ihnen unter anderem nicht autorisierte Zahlungen sowie überhöhte Honorare vorgeworfen – was beide stets bestritten. Einen bedeutenden juristischen Erfolg konnte sie erst kürzlich erzielen: Ein Gericht in Los Angeles ordnete an, dass externe Anwaltskanzleien insgesamt 625.000 Dollar (rund 540.000 Euro) an nicht genehmigten Bonuszahlungen zurückzahlen müssen. Sowohl Branca als auch McClain hatten betont, dass von dem Geld nichts an sie selbst geflossen sei. Der Streit um das Erbe des King of Pop tobt bereits seit dessen Tod im Jahr 2009 – damals hinterließ Michael Schulden in Höhe von mehreren Hundert Millionen Dollar. McClain und Branca hatten den Nachlass seither in ein milliardenschweres Unternehmen verwandelt, unter anderem durch Musik-, Film- und Broadwayprojekte. Paris machte hingegen in Interviews immer wieder deutlich, dass es ihr in dem langwierigen Rechtsstreit vor allem um das Vermächtnis der Familie geht, das sie für sich und ihre Geschwister gesichert sehen will.

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Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

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Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson

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