Matt Bomer und Jonathan schwärmen von ihrer Zusammenarbeit

Matt Bomer (46) und Jonathan Bailey (36) loben die besondere Zusammenarbeit bei den Dreharbeiten zur Miniserie "Fellow Travelers", die im Herbst 2023 erstmals ausgestrahlt wurde. Matt betont im Podcast "The Awardist", die intensiven intimen Szenen zwischen den beiden, die im Laufe der Folgen immer wieder präsent sind, seien von der Produktionsfirma ausdrücklich unterstützt worden und sogar erwünscht gewesen. Demnach lautete die Anweisung während der Dreharbeiten "weiterzugehen", um die Grenzen ihrer Darstellungen auszutesten. "Sie sagten, blamiert euch, geht zu weit, versucht, uns Angst zu machen", erinnert sich Matt an die Worte der Produzenten, die ihm und seinem Drehpartner so den Freiraum gaben, ihre Rollen auf eine besonders mutige Weise zu interpretieren.

Bridgerton-Star Jonathan, der sich 2018 selbst outete, merkte in einem Gespräch mit The Hollywood Reporter an, dass diese provokativen Szenen "eine äußere Darstellung dessen waren, was mit diesen Charakteren innerlich, emotional, vor sich ging". Die intimen Szenen hätten nicht nur körperlich, sondern auch emotional eine Herausforderung dargestellt und seien von großer Bedeutung für die Handlung gewesen, da sie die inneren Konflikte der Figuren offenbarten. Er schätzte diese kreative Freiheit, da sie es ihm ermöglichte, die Gefühlswelt seines Charakters auf eindrucksvolle Weise nach außen zu tragen. "Es war wirklich erfrischend zu sehen, wie schwule Liebesszenen auf eine schonungslose Art und Weise dargestellt wurden", fügte der 36-Jährige hinzu.

Die mutige Herangehensweise der beiden Schauspieler an ihre Rollen blieb nicht unbemerkt: Sowohl Matt als auch Jonathan wurden für ihre herausragende Leistung in "Fellow Travelers" für die Primetime Emmy Awards 2024 nominiert. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Thomas Mallon und folgt den Charakteren Hawkins Fuller und Tim Laughlin, gespielt von Matt und Jonathan. Beide sind als politische Mitarbeiter tätig, verlieben sich ineinander und gehen schließlich eine heimliche Affäre ein. Sie spielt in den 1950er-Jahren, einer Zeit, in der offen homosexuelle Männer keine Ämter in der Regierung bekleiden durften.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Jonathan Bailey

Anzeige Anzeige

Supplied by LMK Jonathan Bailey und Matt Bomer in "Fellow Travelers"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr beim Schauen der Serie gemerkt, dass die beiden so viele Freiheiten hatten? Absolut! Nein, tatsächlich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de