Expertin meint: Drama um Lee beschädigt Katie Prices Ruf

Was steckt wirklich hinter der mysteriösen Geschichte um Katie Price (48) und ihren Ehemann Lee Andrews? Seit zwei Wochen hält das Drama rund um den britischen Realitystar und ihren erst seit wenigen Monaten angetrauten Mann die Öffentlichkeit in Atem. Während Lee in Dubai verschwunden war, behauptete Katie, der 43-Jährige sei entführt worden. Tatsächlich saß er dort wegen einer zivilrechtlichen Angelegenheit in Haft. Gegenüber ihren Followern hatte die 48-Jährige die Geschichte in einem YouTube-Video aber dramatisch ausgebaut: Sie schilderte, wie Lee beim letzten FaceTime-Gespräch mit einer Kapuze über dem Kopf und gefesselten Händen in einem Transporter zu sehen gewesen sei, bevor die Verbindung abbrach. Die Spekulationen reichten laut dem Bericht des Daily Mirror von Spionagevorwürfen über Behördenverstrickungen bis hin zu einer kartellähnlichen Entführung.

Nun warnt PR-Expertin Mayah Riaz, dass dieses Verhalten langfristige Folgen für Katies Ruf haben könnte. "Sobald die Menschen anfangen zu hinterfragen, ob die Fakten ausgeschmückt werden, wird es schwieriger, dass zukünftige Aussagen mit der gleichen Sympathie oder dem gleichen Ernst aufgenommen werden", erklärte sie gegenüber dem Daily Mirror. Die Expertin betonte zwar, dass dramatische Geschichten Katie in den Medien präsent halten – warnte aber gleichzeitig: "Es könnte nicht nur ihren Ruf beschädigen, sondern auch ihre Fähigkeit, bei zukünftigen Interviews oder Projekten ernst genommen zu werden." Inzwischen hat Katie ihren Instagram-Account deaktiviert und ist auf der Plattform offline – ohne Erklärung. Selbst aus ihrer eigenen Familie soll sie wenig Mitgefühl erhalten haben: Als Katie schilderte, sie habe geglaubt, Lee sei tot, antwortete ihre Schwester Sophie laut dem Bericht lapidar: "Na und!" Lee soll nach Zahlung einer vierstelligen Summe aus dem Gefängnis entlassen werden.

Katie Price, die auch unter ihrem Modelnamen Jordan bekannt ist, gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der britischen Boulevardpresse. Die Mutter von fünf Kindern hat im Laufe der Jahre mehrere aufsehenerregende Ehen, Scheidungen, eine Insolvenz und zahlreiche Schönheitsoperationen öffentlich durchlebt. PR-Expertin Mayah Riaz fasst die Lage der Britin folgendermaßen zusammen: "Katie hat immer Kontroversen überlebt, weil sie als chaotisch, aber authentisch wahrgenommen wird. Das eigentliche Risiko besteht jetzt darin, dass die Menschen aufhören, an den Authentizitätsaspekt zu glauben."

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar