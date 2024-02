Konservative Familie: Matt Bomer spricht über sein Outing

Matt Bomer (46) ist eine wahre Hollywood-Größe. In Magic Mike oder der Serie American Horror Story spielte er zuletzt mit. Matt wurde aber auch dafür geehrt, dass er durch Projekte wie "Fellow Travelers" oder "Maestro" ein Wegbereiter für das Erzählen von LGBTQ+-Geschichten ist. Vergangenen Mittwoch wurde er dafür mit dem Trailblazer Award ausgezeichnet. Auf der Bühne sprach Matt über sein Coming-out.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, sprach der Schauspieler während seiner Dankesrede über sein Aufwachsen in der einst konservativen Stadt Houston. Seiner Familie gegenüber habe er sich erst Mitte zwanzig nach seinem Studium an der Carnegie Mellon University geoutet: "Ich habe mich an die Regeln gehalten. Es war eine andere Zeit." Er habe beschlossen, einen Brief an seine Eltern zu schreiben, da er sich nicht sicher gefühlt habe, es persönlich zu tun. Die Beziehung zu seiner Familie nach dem Outing wieder aufzubauen, beschrieb er als "schönes, heikles und prekäres Gleichgewicht."

Seit 2011 ist der Schauspieler mit seinem Partner Simon Halls glücklich verheiratet. Mittlerweile hat das Paar sogar drei Söhne. Obwohl die Familie eher zurückgezogen lebt, hatten Matt und Simon an Silvester aber ausnahmsweise mal einen privaten Moment geteilt.

Getty Images Matt Bomer, Schauspieler

Instagram / mattbomer Matt Bomer und sein Sohn beim Match San Francisco 49ers gegen Detroit Lions

Instagram / mattbomer Matt Bomer und sein Mann Simon Halls

