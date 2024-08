Vor College-Beginn: Matt Bomer genießt Urlaub mit Sohn Kit

Matt Bomer (46) ist stolzer Vater von drei Kindern. Das Leben seines ältesten Sohnes wird sich schon ganz bald verändern, denn Kit wird ein College besuchen. Bevor der Promispross allerdings studieren wird, gönnt er sich mit seinem Vater noch einen entspannten Urlaub. Der Schauspieler hält die Urlaubsschnappschüsse in einer Bilderreihe auf Instagram fest und schreibt dazu: "Letzte Reise vor dem College! Wir lieben dich, Kit, und wir sind so stolz auf den jungen Mann, der du geworden bist!" Der Beitrag verrät außerdem, in welcher Gegend das Vater-Sohn-Gespann ein paar schöne Tage verbringt: an der Küste Kaliforniens am Big Sur.

Die Bilderreihe hält vor allem die Natur des kalifornischen Küstengebiets fest. Wälder, Steilküsten und Buchten – Matt und Kit haben offenbar die idyllischsten Fleckchen der Küstenregion besucht. Fans des "White Collar"-Darstellers sticht allerdings vor allem eines ins Auge: Kits Jugend ist binnen eines Wimpernschlags zu Ende gegangen. "Das ging aber schnell! Oder bin ich einfach nur alt? Was ist passiert?", fragt sich ein verwunderter Nutzer. Ein weiterer schließt sich seinem Vorredner an: "Wow, wie die Zeit vergeht. Herzlichen Glückwunsch, Kit. Viel Spaß auf dem College!"

Matt und sein Ehemann Simon Halls gingen bereits 2011 den Bund der Ehe ein. Per Leihmutterschaften konnten die beiden Männer drei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen: Kit und die Zwillinge Henry und Walker. Der älteste Sohn von Matt und Simon outete sich bereits vor seinen Eltern – allerdings als hetero. "Er sagte: 'Ich liebe und respektiere, dass ihr so seid, wie ihr seid. Aber ich bin hetero, so identifiziere ich mich", soll Kit seinen Vätern erklärt haben, wie Matt RuPaul (63) in RuPauls-Talkshow verriet. Für den Schauspieler und seinen Partner soll das alles andere als problematisch gewesen sein, ganz im Gegenteil: Es sei ein "großer, schöner und süßer Moment" gewesen.

Instagram / mattbomer Matt Bomers Sohn Kit im August 2024

Getty Images Matt Bomer und Simon Halls bei der "Magic Mike XXL"-Premiere

