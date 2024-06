Seltener Einblick: Matt Bomer genießt Urlaub mit Mann Simon

Matt Bomer (46) entspannt diesen Sommer in Italien. Gemeinsam mit seinem Ehemann Simon Halls verbringt der Schauspieler gerade etwas Zeit in Venedig. Fotos, die Just Jared zur Verfügung stehen, zeigen den Magic Mike XXL-Star bei einem Spaziergang durch die Altstadt. Außerdem genießen die Turteltauben eine romantische Bootsfahrt über den Canal Grande. Bei dem Ausflug trägt der Hollywoodstar eine kurze, beigefarbene Hose und ein hellblaues Leinenhemd. Dazu kombiniert er einen großen Sonnenhut, eine Sonnenbrille und einen Stoffbeutel. Der Publizist präsentiert sich in einem ähnlichen Look, bestehend aus einer passenden Hose und einem dunkelblauen Poloshirt.

Doch die Reise nach Italien ist nicht nur zum Vergnügen. Wie Matt auf seinem Instagram-Profil zeigte, durfte er sich über eine Auszeichnung beim Filming-Italy-Filmfestival freuen. Obwohl der Musicaldarsteller und sein Liebster ihre Beziehung sonst eher privat halten, postete er sogar ein süßes Selfie von dem Event. Auf dem Foto lächeln die beiden US-Amerikaner in schicker Abendgarderobe in die Kamera. Für den 46-Jährigen schien die Veranstaltung ein voller Erfolg gewesen zu sein. "Ich habe es genossen, mit allen Studenten zu sprechen und Freunde zu treffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Italien, ich liebe dich und danke dir, dass du mich immer unterstützt hast", schrieb er zu seinem Post.

Matt und Simon sind schon seit 2011 verheiratet und haben drei gemeinsame Söhne. Doch der "The Boys in the Band"-Darsteller konnte mit seiner Homosexualität nicht immer so offen umgehen. Bei einer Dankesrede für den von Hollywood Reporter ausgerichteten Trailblazer Award hatte er zugegeben, dass er sich erst mit Mitte zwanzig vor seiner Familie geoutet hatte. "Es war eine andere Zeit [...]. Geoutet zu sein, war damals mit einem hohen Risiko verbunden", hatte er erklärt.

Instagram / mattbomer Matt Bomer mit seinem Ehemann Simon Halls

Getty Images Matt Bomer, Schauspieler

