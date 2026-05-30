Schwangerschaft: Oliver Pocher teilt weiter gegen Amira aus

Oliver Pocher (48) kann es offenbar noch immer nicht auf sich beruhen lassen: In der neuen Folge seines Podcasts "Patchwork Boys" schießt der Comedian erneut öffentlich gegen seine Ex-Frau Amira Aly (33). Wieder einmal geht es um ihre dritte Schwangerschaft, die sie mit ihrem Partner Christian Düren (35) erlebt. Olli echauffiert sich darüber, dass die Moderatorin ihn nach wie vor nicht persönlich über die Babynews informiert habe – obwohl die beiden regelmäßig in Kontakt stehen. "Bis jetzt ist in meiner Welt Amira immer noch nicht schwanger. Sie hat es mir immer noch nicht gesagt. Rein faktisch weiß ich es nicht", wettert er gegenüber seinem Co-Host Pietro Lombardi (33).

Seiner Ansicht nach hätte Amira "durchaus mal das Gespräch suchen können. Wurde nicht gemacht, keinerlei Kontakt." Gerade wegen ihrer gemeinsamen Vergangenheit und der Tatsache, dass die beiden zusammen Kinder haben, sei das Thema für ihn emotional. Gleichzeitig verteidigt der Entertainer, dass er die Sache öffentlich im Podcast bespreche: "Den ersten Stein hat ja Amira geworfen. Wenn Amira über die Öffentlichkeit geht, dann ist ja mein Forum, das hier zu besprechen, um da eine Antwort drauf zu geben." Selbst für die Zeit nach der Geburt findet Olli noch einen kleinen Seitenhieb: Gratulieren wolle er zwar, wahrscheinlich werde er auch diese Nachricht "aus der Presse" erfahren.

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Schwangerschaft hatte Oliver in seinem Podcast über die Situation gesprochen: "Amira ist schwanger, also so steht es in der Zeitung. Ich habe es bisher nicht persönlich bestätigt bekommen." Dabei ging es ihm nach eigenen Worten nicht nur um die fehlende Info an ihn. Ihn beschäftigte auch die Frage, ob die gemeinsamen Kinder überhaupt schon Bescheid wussten. Besonders hart wurde er, als er nachlegte: "Dann möchte ich nicht nur informiert werden, wenn ich den beschissenen Schwimmkurs bezahlen soll. [...] Dann finde ich, gehört es dazu, dass man sagt: 'Übrigens bin ich schwanger geworden.'"

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ActionPress Oliver Pocher und Amira Aly, Ex-Paar

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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IMAGO / Marja Oliver Pocher, Comedian