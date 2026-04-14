Sarah Knappik fühlte sich im Dschungelcamp gemobbt

Sarah Knappik (39) gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Reality-TVs – doch hinter der selbstbewussten Entertainerin steckt eine Geschichte voller Herausforderungen und innerer Kämpfe. Im Podcast "MayWay" mit Tanja May öffnet sich das Realitysternchen jetzt und spricht ungeschönt über eine der prägendsten, aber auch belastendsten Erfahrungen ihrer Karriere: ihre Zeit im RTL-Dschungelcamp, wo sie 2011 von den Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Dirk Bach (†51) den Spitznamen "Sarah Dingens" verpasst bekam. Sie stellt klar: Was damals für die Zuschauer Unterhaltung war, empfand Sarah als psychisch extrem zermürbend – und als guten Grund, eine stabile, emotionale Schutzmauer um sich herum zu errichten.

"24 Stunden verkabelt zu sein, wenig Schlaf und der öffentliche Druck, das ist eine enorme Belastung", erinnert sich Sarah. Abgesehen davon sei es aber vor allem die Atmosphäre gewesen, die ihr zu schaffen gemacht habe. "Neben den körperlichen Herausforderungen empfand ich diese Zeit auch psychisch als sehr belastend. Rückblickend sehe ich die Atmosphäre sogar als eine Form von Mobbing. Das war wirklich hart damals", so Sarah. Dennoch blickt sie nicht nur negativ auf diese Zeit zurück. Die Teilnahme habe ihre persönliche Entwicklung letztlich "geprägt" – und 2024 wagte sie sogar eine Rückkehr: "Ich war ja vor zwei Jahren noch mal im Legenden-Dschungel dabei. Das fand ich dann auch irgendwie cool. Das hat mir Spaß gemacht."

Im Podcast spricht Sarah ebenfalls darüber, wie sie überhaupt in die Welt der Castingshows und Realityformate gerutscht ist – und zwar ausgerechnet durch ihre Mutter. Diese hatte sie angeblich heimlich bei Germany's Next Topmodel angemeldet, was für die damals noch unsichere junge Frau mit Zahnspange der Startschuss in eine völlig neue Öffentlichkeit war. Über die Jahre sei aus dem einst so schüchternen Mädchen eine selbstbewusste Entertainerin geworden, wie sie erzählt. Heute ist die Blondine nicht nur aus zahlreichen Shows bekannt, sondern teilt auch im Netz regelmäßig private Einblicke mit ihren Fans, etwa rührende Momente mit ihrer eigenen Tochter.

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Imago Sarah Knappik bei der Premiere von "Weihnachten im Tierpark" in Berlin am 21.11.2025

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Instagram / DIRC-b6i4aC Sarah Knappik, TV-Star

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RTL Sarah Knappik im Allstars-Dschungelcamp