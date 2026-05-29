Entwarnung? Udo Lindenberg meldet sich aus dem Krankenhaus

Udo Lindenberg (80) hat sich persönlich aus dem Krankenhaus gemeldet und damit für etwas Beruhigung bei seinen Fans gesorgt. Der 80-Jährige befindet sich derzeit in einem Hamburger Krankenhaus und musste deswegen ein geplantes Konzert in Gronau absagen. Jetzt meldete er sich gegenüber Bild zu Wort – und erklärte, was hinter seinem Klinikaufenthalt steckt. "Ich lass' mir gerade mal wieder von den Doktoren meine lästige Gastritis verscheuchen – die schaut ja leider ab und zu vorbei", schrieb der Musiker. Gleichzeitig nutzt er den Aufenthalt für einen umfassenden Check-up: "Und wenn ich schon mal dabei bin, kriegt der ganze Body gleich seinen Check-up."

Seinen Fans gab er dabei gleich noch einen Ratschlag mit auf den Weg: "Kann ich nur jedem empfehlen, wenn man in ein gewisses Alter kommt. Der Laden soll ja schließlich noch ein bisschen durchhalten. Mindestens bis 100!" Abschließend richtete er warme Worte an seine Fans: "Also: Passt auf euch auf – und nochmal danke für euren ganzen Zauber." Außerdem nutzte er die Gelegenheit, sich für die vielen Glückwünsche zu seinem kürzlichen Geburtstag zu bedanken: "Ich wollte mich bei euch allen nochmal für die tausenden Geburtstagsgrüße bedanken. Ich bin echt völlig geflasht, geplättet, gerührt und glücklich. So eine Welle an Liebe und guten Wünschen hätte ich mir nie träumen lassen."

Der Krankenhausaufenthalt kommt nur kurz nach dem großen 80. Geburtstag des Kultrockers, den er zuletzt noch gefeiert hatte – und nachdem er anschließend noch einen kurzen Urlaub in Schottland gemacht hatte. Seinen Fans war die Sorge um den Musiker nach der Bekanntgabe seiner krankenhäuslichen Behandlung deutlich anzumerken. Das abgesagte Konzert "Udo Lindenberg & Friends" in Gronau, der Geburtsstadt des Sängers, wird wohl auch nicht so bald nachgeholt werden. Laut der offiziellen Mitteilung der Brost-Stiftung werde Udo auf Anraten der Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen.

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Getty Images Udo Lindenberg, September 2019

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Getty Images Udo Lindenberg, November 2021

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Getty Images Udo Lindenberg, Sänger