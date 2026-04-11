400 Australier: Mitarbeiter enthüllt Dschungelcamp-Insights

Das Dschungelcamp ist eine der aufwendigsten TV-Produktionen im deutschen Fernsehen – das bestätigt nun ein Insider, der laut eigener Aussage bereits elf Mal beim Dreh der Kultsendung dabei war. Im Podcast MGMB verriet der Experte jetzt Details über den gigantischen Produktionsaufwand: Zwischen 300 und 400 Australier arbeiten während der Show permanent am Set in Down Under – dazu werden rund 250 deutsche Mitarbeiter extra eingeflogen. Die Produktion sei insgesamt "unfassbar teuer", heißt es, auch weil die australischen Crew-Mitglieder deutlich höhere Gehälter bekämen als ihre deutschen Kollegen – schließlich sei Australien generell ein teures Land.

Ab dem ersten Tag der Promis im Camp läuft im Hintergrund ein "24-Stunden-Nonstop-Betrieb", so der Experte. Wenn die Camper morgens aufwachen, sind Kamerateams, Regie und Technik schon längst im Einsatz, um die Live-Schalten vorzubereiten. Direkt nach der Sendung rückt dann das sogenannte "Trial Department" an, das alles für die nächste Dschungelprüfung aufstellt. Während die Moderatoren nach dem Dreh schlafen gehen, sind die Redakteure und Cutter weiter beschäftigt, um aus dem Material vom Morgen und den Prüfungen die spätere Ausgabe der Show zusammenzustellen. Am späten Abend kehrt das Moderationsduo zurück zur Besprechung, danach folgen weitere Proben – bis es schließlich gegen 5.15 Uhr morgens australischer Zeit wieder live auf Sendung geht. Das alles wiederholt sich für das Team während einer Staffel über bis zu 17 Tage.

Das Dschungelcamp startete 2004 bei RTL als Adaption des britischen Formats "I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!". Nach einem Quotentief pausierte die Show mehrere Jahre und wurde 2011 strategisch überarbeitet zurückgebracht – mit stärkerem Fokus auf Dramaturgie, Storytelling und Figurenentwicklung. Besonders prägend war lange das Moderationsduo Dirk Bach (†51) und Sonja Zietlow (57), später übernahm Daniel Hartwich (47) den männlichen Moderationspart, heute Jan Köppen (43). Zum festen Bild des Camps gehört außerdem Bob McCarron, besser bekannt als Dr. Bob (76). Seit 2004 gilt Bob als besonders beliebtes Gesicht der Show und steht den Promis unmittelbar vor ihren Mutproben mit medizinischen Tipps zur Seite.

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