Die Erde ist keine Scheibe: Ariel hat sich "schlau gemacht"

Realitystar Ariel (22) sorgt erneut für Gesprächsstoff – diesmal im Podcast "Take Me Späti". Ariel war am Sonntag zu Gast bei Moderatorin Sara Arslan und sprach über ihre kontroverse Aussage aus dem Dschungelcamp, in dem sie behauptet hatte, die Erde sei eine Scheibe. Auf Nachfrage der Moderatorin, woher sie nun wisse, dass die Erde nicht flach sei, antwortete Ariel: "Ich habe mich schlau gemacht." Konkret habe sie in Geographie in der Schule etwas gelernt, gab die Schweizerin zu. Doch ganz ernst meint sie es nicht: Auf die Frage, ob sie die Erde schon mal von außen gesehen habe, antwortet sie mit einem Augenzwinkern: "Nein, wer weiß. Vielleicht ist sie auch viereckig."

Mit ihrer Flacherde-Aussage im Dschungel habe sie möglichst viele Zuschauer aufregen und für Gesprächsstoff sorgen wollen – ein sogenannter "Ragebait", also Wutköder. Doch eine Überzeugung, an die Ariel tatsächlich felsenfest glaubt, ist die Existenz von Meerjungfrauen. "Ich sage, es gibt Meerjungfrauen auf dieser Welt", erklärte die Realitydarstellerin im Podcast. "Das ist jetzt kein Ragebait gewesen. Das glaub ich. Come on. Wie viel Prozent vom Ozean hat man schon entdeckt? Zwei Prozent?" Tatsächlich sind etwa fünf Prozent der Ozeane erforscht. Als die Moderatorin von einem Mann erzählte, der angeblich von einem Delfin entführt wurde, scherzte Ariel: "Vielleicht waren es auch die Meerjungfrauen. Vielleicht war ich es."

Im Dschungel hatte Ariel am Lagerfeuer erzählt, dass sie die Flacherde-Theorie auf TikTok gelernt habe, während ihre Mitcamper vergeblich versuchten, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Mittlerweile hat die Schweizerin aber eine neue Herausforderung vor sich: Sie wird die neue Schweizer Bachelorette und hat bereits klare Vorstellungen von ihrem Traummann. Er sollte treu sein, nicht mehr bei Mama wohnen und über 1,80 Meter groß sein. Außerdem sollte er Geld haben, aber auch nicht zu viel davon. Was gar nicht geht: blond. Und kurios: Am besten sollte er weder Deutscher noch Schweizer sein. "Beides schlimm", so Ariel. "Besser von beiden Finger weg." Für ihre Schweizer Rosenkavaliere also keine guten Aussichten.

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Instagram / _ariel__61 Ariel, ehemalige Dschungelcamperin

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RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

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Instagram / _ariel__61 Ariel, die neue Schweizer Bachelorette