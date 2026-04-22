"Mir geht es gut": Gil Ofarim meldet sich nach Pause zurück

Gil Ofarim (43) hat in diesem Jahr das Dschungelcamp gewonnen – und sich anschließend erst einmal rar gemacht. Nach seinem Sieg wurde es überraschend still um den Sänger, der sonst in den sozialen Medien regelmäßig präsent ist. Jetzt meldet er sich bei seinen Instagram-Followern zurück und teilt in einem längeren Post nachdenkliche Worte über die Zeit, in der er sich bewusst zurückgezogen hat.

In seinem Statement erklärt Gil, dass die Stille rund um ihn keineswegs bedeute, dass er verschwunden sei. "Manchmal wird es leiser um einen – nicht, weil man verschwindet, sondern weil man näher zu sich selbst rückt", schreibt er. Er habe sich Raum geschaffen für Dinge, die im Alltag oft auf der Strecke bleiben, und dabei wieder gespürt, wie viel in kleinen, unscheinbaren Momenten steckt. "Mir geht es gut. Vielleicht stiller, aber echter. Bewusster. Dankbarer", so der Musiker weiter. Besonders eine Erkenntnis scheint ihm dabei wichtig zu sein: "In solchen Phasen wird vieles klarer – vor allem, wer bleibt, wenn es nicht nur hell ist."

Gil Ofarim ist in Deutschland nicht nur als Musiker bekannt, sondern auch als Schauspieler. Der Sohn von Popstar Abi Ofarim (†80) wurde am 13. August 1982 geboren und ist Vater von zwei Kindern. Der Dschungelcamp-Sieg markiert für ihn einen neuen Meilenstein in einer Karriere, die von Ups and Downs geprägt ist.

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Getty Images Gil Ofarim

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RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

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Imago Abi und Sohn Gil Ofarim bei einer Benefizveranstaltung der Mang-Mohn-Stiftung am Bodensee, 2012