Spaziergang mit Dylan: Barbara Palvin zeigt ihren Babybauch

Barbara Palvin (32) und Dylan Sprouse (33) genießen die Zeit vor der Geburt ihres ersten Kindes in vollen Zügen. Am Mittwoch, dem 27. Mai, wurden die beiden in Hollywood gesichtet, als sie gemeinsam einen ihrer Hunde von einer Tierklinik abholten. Das schwangere Model zeigte dabei stolz ihren wachsenden Babybauch in einem schwarzen Sommerkleid, kombiniert mit flachen Schuhen, einer Sonnenbrille und einer Clutch. Dylan hielt es entspannt: Der Schauspieler war in weiten Hosen, einem T-Shirt und Slip-on-Schuhen unterwegs.

Der entspannte Ausflug des Paares steht in deutlichem Kontrast zu den turbulenten Wochen, die hinter den beiden liegen. Wie Just Jared berichtet, soll Dylan in ihrem gemeinsamen Haus in Los Angeles einen mutmaßlichen Einbrecher festgehalten haben, bis die Polizei eintraf. Barbara soll dabei die Behörden alarmiert haben. Kurz darauf strahlte das Paar beim Filmfestival in Cannes gemeinsam über den roten Teppich – und machte dabei auch die freudige Baby-News öffentlich. Nun scheint im Alltag des Paares wieder Normalität eingekehrt zu sein.

Dylan und Barbara sind seit 2023 verheiratet. Ihr Baby soll laut bisherigen Berichten irgendwann im August oder September zur Welt kommen. Über die bevorstehende Geburt freut sich auch Dylans Zwillingsbruder Cole Sprouse (33), der ebenfalls Schauspieler ist. Er hat bereits öffentlich auf die Schwangerschaftsnachricht reagiert und seiner Vorfreude auf seine neue Rolle als Onkel Ausdruck verliehen.

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Getty Images Barbara Palvin und ihr Ehemann Dylan Sprouse, Februar 2024

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Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Histoires Paralleles" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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Instagram / dylansprouse Barbara und Dylan Sprouse im Oktober 2023

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