Jimi Blue Ochsenknecht flirtet mit Dschungelcamp-Teilnahme

Jimi Blue Ochsenknecht schmiedet offenbar große Pläne: Der 34-Jährige träumt von einer eigenen Immobilie in Dubai und zieht dafür nun sogar eine Teilnahme am Dschungelcamp in Betracht. In der aktuellen Folge der Doku-Soap Diese Ochsenknechts begibt sich der Schauspieler gemeinsam mit seinem Freund Jan auf Wohnungssuche in der Wüstenmetropole. Schnell geraten die beiden ins Schwärmen, stoßen dabei jedoch ebenso schnell an ihre finanziellen Grenzen, wie Bunte berichtet.

Im Fokus steht eine Neubauwohnung in exklusiver Lage. Für die One-Bedroom-Wohnung werden rund 536.000 Euro fällig – deutlich mehr als das ursprünglich gesetzte Budget von 400.000 Euro. Als die Maklerin nachhakt, ob eine Aufstockung infrage komme, reagiert Jan laut Bunte zunächst zurückhaltend: "Ne, außer er macht Dschungel." Jimi zeigt sich jedoch offen: "Überlegt mal, eineinhalb Wochen für eine gesicherte Zukunft, ein Leben lang. Einfacher geht's nicht", erklärt er. "Die zahlen unfassbar viel Kohle, dann denke ich mir: 'Das sind dann drei, vier Immobilien in Dubai.'" Eine konkrete Anfrage von RTL gibt es bislang zwar nicht, doch Jimi stellt klar: "Wenn das Angebot stimmt, dann würde ich das machen."

Für Jimi wäre ein Einzug bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" ein weiterer Meilenstein in seiner Reality-TV-Karriere. Bereits im vergangenen Jahr war er in mehreren Formaten zu sehen: Er trat in der Joyn-Serie Villa der Versuchung auf, gewann Promi Big Brother und war zudem Teil der RTL-Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love. Wie sich Jimis Pläne rund um seine Karriere und seinen Immobilienkauf weiterentwickeln, können Fans jetzt bei "Diese Ochsenknechts" auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One immer dienstags um 20.15 Uhr verfolgen.

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IMAGO / Marja Jimi Blue Ochsenknecht, Reality-TV-Bekanntheit

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Joyn/Willi Weber Jimi Blue Ochsenkencht, "Promi Big Brother"-Sieger 2025

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