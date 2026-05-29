Kendall Jenner nimmt Jacob Elordi schon mit zur Clique

Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28) machen gemeinsame Sache – und das zunehmend in der Öffentlichkeit. Das Model und der Schauspieler wurden zuletzt gleich mehrfach zusammen gesichtet: Erst genossen sie ein entspanntes Stranddate auf Hawaii mit einem Glas Wein im Sand, dann wurden sie beim Abendessen im Restaurant Little Mountain in Montecito entdeckt. Und auch ein Doppeldate mit Kendalls Schwester Kylie Jenner (28) und deren Freund Timothée Chalamet (30) in Los Angeles am 16. Mai sorgte für Aufsehen. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen Jacob am Steuer eines Autos mit Kendall auf dem Beifahrersitz, während Kylie, Timothée und Freundin Renell Medrano auf der Rückbank saßen.

Dass Kendall Jacob nun regelmäßig in ihr engeres Umfeld einbringt, kommt offenbar nicht von ungefähr. Laut einem Insider, der Page Six exklusiv sprach, ist es für die 30-Jährige entscheidend, wie ein neuer Partner in ihren Freundeskreis passt. "Einer der wichtigsten Punkte für Kendall beim Daten ist, wie jemand mit den Menschen zurechtkommt, die ihr am nächsten stehen, denn ihr Freundeskreis und ihr innerer Kreis bedeuten ihr alles", so die Quelle. Demnach bringe sie Jacob "viel mehr" in ihren engsten Kreis mit – und alle kämen gut mit ihm aus. Zum Status ihrer Beziehung heißt es laut Insider weiter: Die beiden seien noch nicht bereit, sich gegenseitig als Freund oder Freundin zu bezeichnen. Trotzdem daten sie exklusiv – keine der beiden Seiten treffe sich noch mit anderen.

Kendall und Jacob kennen sich bereits seit Jahren und bewegten sich schon immer in denselben Kreisen. Kendall soll anfangs etwas zögerlich gewesen sein, was eine Romanze angeht. Seit einigen Monaten ist ihre Verbindung aber offenbar eine andere. "Kendall ist sehr auf Privatsphäre bedacht, deshalb geht sie es langsam an", hieß es von einem Insider. In der Vergangenheit war die Reality-Persönlichkeit unter anderem mit dem Basketballspieler Devin Booker (29), dem Rapper Bad Bunny (32) und dem Sänger Harry Styles (32) liiert. Jacob wiederum war nach seinem Beziehungsende mit Model Kaia Gerber (24) zuletzt mit Olivia Jade zusammen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi daten

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Kendall Jenner bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA, Los Angeles