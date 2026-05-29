Fans überzeugt: Dieser Promi soll "Dancing Star 2026" werden

Heute Abend steigt das große Let's Dance-Finale – und die Spannung könnte kaum größer sein. Von ursprünglich 14 prominenten Kandidaten kämpfen nur noch drei um den Titel "Dancing Star 2026": Anna-Carina Woitschack (33), Joel Mattli (32) und Milano (27). In den vergangenen Wochen gaben alle drei auf dem Tanzparkett alles, um Jury und Publikum zu überzeugen – doch ein Favorit scheint sich bereits herauskristallisiert zu haben. Wie eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 29. Mai, 19:30 Uhr] zeigt, wünschen sich die Fans vor allem einen Sieg für Milano: Von insgesamt 875 Lesern stimmten 342 (39,1 Prozent) für den Rapper, der damit in der Gunst der Fans ganz oben steht. Knapp dahinter folgt Joel mit 322 Stimmen (36,8 Prozent), während Anna-Carina mit 211 Stimmen (24,1 Prozent) den dritten Platz belegt.

Bis das Ergebnis aber tatsächlich feststeht, müssen alle drei Finalpaare noch einmal alles auf dem Tanzparkett geben. Jedes Duo bestreitet insgesamt drei Tänze: einen von der Jury bestimmten Tanz, einen persönlichen Lieblingstanz aus der laufenden Staffel sowie einen individuell gestalteten Freestyle. Joel und seine Profitänzerin Malika Dzumaev (35) eröffnen mit einem Quickstep zu "Wonderwall" von Oasis, bevor sie mit einem Contemporary zu "Ordinary" von Alex Warren (25) und einem Elvis (†42)-Freestyle glänzen wollen. Milano und Marta Arndt (36) starten mit einem Tango, legen einen Samba nach und präsentieren schließlich einen Spider-Man-thematisierten Freestyle. Anna-Carina und Evgeny Vinokurov (35) starten mit einem Quickstep zu "Umbrella" von Rihanna (38), zeigen anschließend einen Paso Doble und beenden den Abend mit einem "Puppenspieler"-Freestyle.

Dass der Freestyle im Finale eine besondere Rolle spielt, hatte sich bereits im Vorfeld angedeutet. Juror Joachim Llambi (61) warnte die Finalisten schon Tage zuvor, dass vor allem Disziplin, Ausdauer und Emotionen entscheidend seien. Gerade beim Freestyle werde es besonders knifflig: "Da geht es darum, wie kommt der rüber? Wie wird er aufgenommen vom Publikum, von uns? Welche Stimmung entsteht da? Also drei ganz unterschiedliche Dinge – und die muss man zusammenkriegen", erklärte er gegenüber RTL. Unterstützung bekam er dabei von Motsi Mabuse (45), die ebenfalls betonte, dass im Finale niemand nachlassen dürfe: "Die müssen die Leistung genauso liefern. Sie dürfen das jetzt genießen, sie haben die ganze Staffel mitgemacht. Aber: Geschlafen wird nach dem Finale, erst mal Gas geben."

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