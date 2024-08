"Frieden finden": Darum ging Sarah Knappik in den Dschungel

Sarah Knappik (37) versucht sich nach 13 Jahren noch einmal im Dschungel: Der Realitystar nahm bereits 2011 am TV-Format Ich bin ein Star – Holt mich hier raus teil, verließ damals jedoch freiwillig das Camp. Im Interview mit t-online erklärt sie jetzt, wieso sie sich dazu entschieden habe, trotzdem bei der diesjährigen Allstars-Staffel dabei zu sein. "Ich gehe da wirklich zu 100 Prozent nur für mich selbst rein, um da einfach wirklich meinen Frieden zu finden", offenbart sie.

Die 37-Jährige erinnert sich, sie habe sich damals verloren gefühlt – da sie bei Kandidaten wie Jay Khan (42) angeeckt war, machte sie Erfahrungen, die sie heute als Mobbing bezeichnet. Sie hege aber keine negativen Gefühle mehr gegenüber den damaligen Teilnehmern. "Es ist jetzt schon einige Zeit vergangen. Man wird ja auch älter, und irgendwann muss man die Vergangenheit hinter sich lassen. Das schlechte Gefühl muss mal ein Ende finden", betont Sarah.

Und wie es scheint, lief es für die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit mit ihrer diesjährigen Teilnahme besser. "Die Leute können sich wirklich auf den Dschungel freuen, das wird wirklich eine geile Staffel", versichert Sarah und fügt hinzu: "Es wird auf jeden Fall crazy. Ihr müsst auf jeden Fall einschalten." Ob sie diesmal eine andere Seite von sich zeigen kann, bleibt abzuwarten. Lange dauert es aber nicht mehr: Das Allstars-Dschungelcamp beginnt bereits am Freitag, den 16. August – also morgen.

Anzeige Anzeige

RTL Sarah Knappik im Dschungelcamp 2011

Anzeige Anzeige

ActionPress Sarah Knappik

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Sarahs Grund für die erneute Dschungelcamp-Teilnahme? Ich kann das total nachvollziehen! Ich würde es genauso machen. Ich verstehe nicht, warum man sich das noch einmal antut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de