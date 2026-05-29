Darum ist die Ehe von Bushido und Anna-Maria so erfolgreich

Anna-Maria Ferchichi (44) plaudert offen über das Erfolgsgeheimnis ihrer Ehe mit Bushido (47). Im BILD-Podcast "MayWay" erklärt die achtfache Mutter jetzt, dass die Kunstfigur des Rappers zu Hause ganz bewusst keinen Platz hat. "Wir haben strikt Bushido von unserem Zuhause eigentlich ausgesperrt", sagt Anna-Maria im Gespräch. Privat zählt demnach nur der Mensch Anis. Schon seit ihrem Kennenlernen 2011 trenne sie strikt zwischen Bühnenimage und Privatmann. Während die Öffentlichkeit den harten Rapstar sieht, erlebe sie einen sensiblen Partner und Familienvater. "Ich habe Anis kennengelernt und war erstaunt, dass er gar nichts mit Bushido zu tun hat", berichtet sie.

Auch Bushido spricht im Podcast sehr persönlich über seinen Wandel. Der Rapper erzählt, dass er lange ein Auftreten gepflegt habe, das nicht immer zu seinem echten Ich gepasst habe. Vor allem Anna-Maria habe ihn auf seinem Weg geprägt, er selbst zu sein. "Ich hätte nie gedacht, jemals so glücklich sein zu können. Ich hätte nie gedacht, jemals so lieben zu können", sagt er über sein Leben mit seiner Frau und den acht gemeinsamen Kindern. Dabei blickt der Musiker auch auf seine schwere Kindheit zurück: Er wuchs ohne Vaterfigur auf und beschreibt sein Familienleben mit den Worten: "Mein Familienleben hat an sich gar nicht existiert." Umso wichtiger ist es ihm nun offenbar, seinen Kindern ein guter Vater zu sein. Laut Anna-Maria übernimmt ihr Mann inzwischen ganz selbstverständlich Verantwortung, steht früh auf und bringt die Kinder zur Schule. Auch seine Ehefrau überrascht er immer wieder mit liebevollen Gesten und großen Geschenken. Erst vor Kurzem kaufte er ihr zum 14. Hochzeitstag einen Porsche.

Anna-Maria und Bushido sind seit vielen Jahren verheiratet und haben sich im Laufe ihrer Beziehung ein glückliches Familienleben mit acht Kindern aufgebaut. Wie wichtig Familie ist, wurde Bushido besonders durch die riskante Drillingsschwangerschaft 2021 bewusst. Damals habe er gemerkt, dass Geld die Angst um ein krankes Kind nicht lindern könne. Heute definiert er Reichtum deshalb anders und sagt: "Ich bin ohnehin der reichste Mensch auf diesem Planeten, weil ich eine tolle Frau habe und acht gesunde Kinder." Es scheint, als habe Anis den harten Rapper Bushido tatsächlich hinter sich gelassen.

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln, 09.05.2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, April 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Mai 2026

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