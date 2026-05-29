Fans genervt: "Let's Dance"-Jury vergibt nur Höchstpunktzahl

Im großen Finale von Let's Dance 2026 kämpfen die drei verbliebenen Kandidaten Anna-Carina Woitschack (33), Joel Mattli (32) und Milano (27) um den Titel "Dancing Star 2026" – und die Jury zeigte sich bereits in der ersten Runde mehr als großzügig. Die Finalisten mussten zunächst einen Tanz zeigen, den die Jury für sie ausgesucht hatte: Anna-Carina und Joel traten jeweils mit einem Quickstep an, Rapper Milano legte einen Tango hin. Für ihre Performances kassierten alle drei Kandidaten von den Juroren die Höchstwertung von 30 Punkten – ein Punktegewitter, das in den sozialen Netzwerken für ordentlich Unmut sorgt.

Auf X schreibt ein Nutzer: "30 Punkte werden heute zur Massenware", ein anderer ergänzt: "So inflationär wie mittlerweile die 30 Punkte vergeben werden, läuft es wohl auf dreimal 90 Punkte hinaus." Andere Zuschauer zeigen sich ebenfalls wenig begeistert: "Gebt doch einfach jedem 30 Punkte heute" oder "Okay, dann war die erste Runde sehr sinnlos – alle 30 Punkte, die so viel wert sind wie die 0 am Anfang, weil sie keinen Unterschied machen." Einige vermuten hinter der Vergabe von Höchstnoten auch eine Strategie: "Die wollen es heute wohl künstlich spannend machen, indem einfach alles heute 30 Punkte kriegt."

Ob die Jury im weiteren Verlauf des Abends differenziertere Wertungen vergeben wird, bleibt abzuwarten. Die Entscheidung, wer letztlich den Titel holt, liegt am Ende ohnehin beim Publikum – und das hat offenbar schon eine Tendenz. In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 29. Mai, 19:30 Uhr] sprach sich mit 342 von 875 Stimmen (39,1 Prozent) eine Mehrheit der Leser für einen Sieg von Milano aus. Joel kam auf 322 Stimmen (36,8 Prozent) und lag damit knapp hinter dem Spitzenreiter, Anna-Carina erreichte mit 211 Stimmen (24,1 Prozent) Platz drei.

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