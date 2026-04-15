Lamar Odom verliebt? Neues Liebesglück mit Rachel Bradley

Vier Jahre nach seiner Verlobung mit Sabrina Parr scheint Lamar Odom (46) wieder verliebt zu sein. Der ehemalige NBA-Star zeigte sich am 13. April in der Crypto.com Arena in Los Angeles eng umschlungen mit einer neuen Frau an seiner Seite: Immobilienmaklerin Rachel Bradley. In einem Video, das Lamar auf Instagram teilte, sind die beiden zu sehen, wie sie Arm in Arm durch den Spielertunnel der Arena schlendern. Dazu schrieb er mit einem Raketen-Emoji: "Ich bin zurück!"

Die zwei saßen an diesem Abend gemeinsam am Spielfeldrand und verfolgten das Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Utah Jazz. Lamar hatte dabei offenbar vor allem Augen für seine Begleitung – er legte seinen Arm um Rachel und die beiden tauchten sogar kurz auf dem Jumbotron der Arena auf. Diesen Moment teilte Rachel daraufhin in ihrer Instagram-Story. Noch deutlicher zeigt sie ihre Zuneigung aber in ihrer Bio: Dort finden sich neben einem lilafarbenen und einem gelben Herz seine Initialen – "LO". Weder Lamar noch Rachel haben sich bislang öffentlich zu ihrer Beziehung geäußert.

Für den 46-Jährigen könnte damit ein neues Liebeskapitel beginnen. Zuletzt stand er vor allem wegen seiner Netflix-Doku "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" im Rampenlicht, in der seine Ex-Frau Khloé Kardashian (41) über die schwierige Zeit nach seinem Zusammenbruch 2015 sprach. "Ich habe das Krankenhaus nie verlassen", erklärte Khloé in der Doku. "Ich war etwa vier Monate lang jeden Tag bei ihm. Wir waren entschlossen, ihn wieder zum Laufen und Bewegen zu bringen." Lamar war von 2009 bis 2016 mit der Reality-TV-Berühmtheit verheiratet.

Anzeige Anzeige

Imago Lamar Odom, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / lamarodom Lamar Odom und Rachel Bradley, Ex-Basketballprofi und Immobilienmaklerin

Anzeige Anzeige

Instagram / raychie_b Lamar Odom und Rachel Bradley bei den Los Angeles Lakers

Anzeige