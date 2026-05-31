Leah Remini feiert mit Angelo die Stärke ihrer Familienbande

Obwohl Leah Remini (55) und ihr Ex-Mann Angelo Pagan seit 2024 geschieden sind, ist die Liebe zwischen ihnen offensichtlich nicht erloschen. Die Schauspielerin hat dem Produzenten zu seinem Geburtstag am 26. Mai einen rührenden Post auf Instagram gewidmet und damit bewiesen, dass ihre Beziehung eine ganz besondere Form angenommen hat. "In einer Welt, in der so vieles inszeniert und performativ wirkt, habe ich gelernt, die seltene Schönheit von Familien zu schätzen, die ihre Form verändern, aber nie die echte Liebe verlieren", schrieb sie laut Us Weekly und ergänzte: "Ich bin unglaublich stolz auf die Familie, die wir aufgebaut haben – und noch stolzer auf die Familie, die wir zu bleiben gewählt haben."

Angelo reagierte auf den herzlichen Post mit einer Prise Humor und zitierte Al Pacino (86) aus "Der Pate III": "Gerade als ich dachte, ich wäre raus, ziehen sie mich wieder rein!" Das einstige Paar, das gemeinsam eine 21-jährige Tochter namens Sofia hat, verbringt trotz der Trennung weiterhin viel Zeit miteinander. Die beiden feiern gemeinsam Feiertage und schauen ihre Lieblingsserien zusammen. Zu der Patchwork-Familie gehören außerdem Angelos drei ältere Söhne aus einer früheren Beziehung.

Leah hatte die Trennung im August 2024 auf Instagram öffentlich gemacht und erklärt, dass sie und Angelo nach 28 gemeinsamen Jahren und 21 Jahren Ehe "nicht mehr zueinander passen" würden. Gegenüber Us Weekly sprach sie offen darüber, was zur Entscheidung geführt hatte: "Wenn ich in einer Beziehung gebe, was ich gebe, es aber nicht das ist, was die Person will, dann wächst man einfach auseinander." In der schwierigen Zeit nach der Scheidung fand die "King of Queens"-Darstellerin auch Halt bei ihrer engen Freundin Jennifer Lopez (56), die selbst gerade ihre Ehe mit Ben Affleck (53) beendet hatte. "Direkt nach der Scheidung schickten wir uns liebevolle Unterstützungsnachrichten", erinnerte sich Leah.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leah Remini im Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Leah Remini und Angelo Pagan bei der Oscar-Party der Elton John Aids Foundation in Kalifornien

Anzeige Anzeige

Getty Images Leah Remini und Jennifer Lopez, Dezember 2018