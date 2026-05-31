Überraschend britisch: Ella Bright erklärt ihren Akzent

Für viele Fans der Prime-Video-Serie "Off Campus" ist es eine echte Überraschung: Die Schauspielerin Ella Bright, die darin die Studentin Hannah Wells spielt, klingt im wahren Leben durch und durch britisch – obwohl sie in New York geboren wurde. In der Talkshow "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erklärte die 19-Jährige jetzt, wie es dazu kam. Die Amerikanerin wuchs nämlich in London auf, was ihr den unverkennbaren Akzent eingebracht hat.

In der Sendung erzählte Ella offen von ihrer ungewöhnlichen Familiengeschichte: "Es war ein Hin und Her, bis ich ungefähr sechs Jahre alt war. Und dann lebten wir eigentlich mein ganzes Leben in London. Mein Vater kommt aus Oklahoma und meine Mutter aus Kalifornien – also eigentlich gar nicht britisch, abgesehen von dem Akzent, was irgendwie lustig ist. Aber ich habe zwei britische Schwestern." Auch abseits der Bühne ist das Familienleben für die Schauspielerin ein wichtiges Thema, so Just Jared. Für die Dreharbeiten zur ersten Staffel von "Off Campus" in Vancouver, Kanada, lebte sie zum ersten Mal allein – ansonsten wohnt sie weiterhin bei ihrer Familie in London.

Dem Branchenblatt The Hollywood Reporter gegenüber betonte Ella, wie viel ihr diese Zeit mit ihrer Familie bedeutet: "Ich denke daran, vielleicht im nächsten Jahr oder so auszuziehen, aber ich genieße es wirklich sehr, Zeit mit meiner Familie zu verbringen." Des Weiteren berichtet sie: "Zwischen den Dreharbeiten und der Schule hatte ich nie wirklich viel Zeit für meine Schwestern, meine Eltern und meine Hunde. Das ist gerade ein wirklich besonderer Moment für mich." Für die Nachwuchsschauspielerin scheint das Zuhause trotz des wachsenden Ruhms ein wichtiger Rückzugsort zu sein.

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Getty Images Ella Bright bei den Children's and Family Emmy Awards 2025 in Los Angeles

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

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Getty Images Ella Bright beim Amazon Upfront 2026

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