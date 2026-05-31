Fans enttäuscht: ARD kürzt "Praxis mit Meerblick"-Staffel

Schlechte Nachrichten für alle Fans der Arztserie "Praxis mit Meerblick": Die ARD hat zwar bestätigt, dass eine neue Staffel produziert wird und 2027 auf die Bildschirme kommt – doch gleichzeitig trübt eine weitere Ankündigung die Vorfreude. Statt der gewohnten sechs Episoden werden für die kommende Staffel zunächst nur drei Folgen produziert. Offizielle Gründe für diese Entscheidung nannte das Erste bislang nicht, wie aus Berichten des Branchenportals Watson hervorgeht.

Fans vermuten, dass die beliebte Serie den Sparmaßnahmen im öffentlich-rechtlichen Senderverbund zum Opfer fällt. Schon in den vergangenen Monaten wurden beim MDR und in der ARD Veränderungen vorgenommen – so müssen etwa einige Tatort-Teams vorübergehend pausieren. An den Einschaltquoten kann die Kürzung jedenfalls kaum liegen: Wie die ARD selbst verkündete, erreichte die fünfte Staffel im Schnitt 3,7 Millionen Zuschauer und erzielte einen Marktanteil von 16,5 Prozent. Auch in der ARD Mediathek laufen die Zahlen stark – bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die Serie einen Marktanteil von 8,4 Prozent. Völlig ausgeschlossen ist es laut aktuellem Stand zumindest nicht, dass die Folgenanzahl bei einer weiteren Staffel wieder erhöht wird.

"Praxis mit Meerblick" ist eine Arztserie, die an der Ostseeküste spielt. Sie gehört seit Jahren zu den festen Unterhaltungsangeboten der ARD. Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn (54) spielt darin die Landärztin Dr. Nora Kaminski und ist das Gesicht der Serie. Mit ihrer charmanten Mischung aus Medizin, Küstenidylle und menschlichen Geschichten hat die Produktion eine treue Fangemeinde aufgebaut – was die starken Quoten eindrucksvoll belegen.

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ARD Degeto Film/Arnim Thomaß Tanja Wedhorn als Nora Kaminski in der ARD-Serie "Praxis mit Meerblick"

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ARD Degeto Film/Arnim Thomaß Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) versorgt in der Serie "Praxis mit Meerblick" Dr. David Mandels (Marco Girnth) Verletzung.

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ARD Degeto Film/Arnim Thomaß Tanja Wedhorn als Nora Kaminski in der ARD-Serie "Praxis mit Meerblick"