Dermot Mulroney bestätigt "The Family Stone"-Fortsetzung

Fans des Weihnachtsfilms "The Family Stone" aus dem Jahr 2005 können sich freuen: Dermot Mulroney (62) hat im Podcast "The Tangle with Kyle Ridley" offiziell bestätigt, dass eine Fortsetzung des Familiendramas in Planung ist. Der Schauspieler verriet dabei nicht nur, dass er das neue Drehbuch bereits gelesen hat, sondern nannte es schlichtweg "brillant". Außerdem betonte er, dass bereits mehrere Stars aus dem Original bereit sind, zurückzukehren – darunter Craig T. Nelson sowie Rachel McAdams (47) und Luke Wilson (54), die nach Dermots Angaben bereits das Skript gelesen haben und auf ein Comeback hoffen.

Im Podcast erklärte Dermot, dass die Fortsetzung zeigen soll, was die Familie Stone in den vergangenen zwanzig Jahren erlebt hat: "Ihr werdet nicht glauben, was bei den Stones in den letzten 20 Jahren alles passiert ist." Besonders emotional ist das Projekt jedoch wegen des Todes von Diane Keaton (†79), die im November 2025 verstorben ist. Auf ihren Tod reagierte Regisseur und Autor Thomas Bezucha, indem er die Geschichte neu ausrichtete. "Ich kann die Tiefe noch gar nicht verarbeiten, besonders angesichts des Verlusts von Diane in diesem Jahr", so Dermot im Podcast. Thomas selbst hatte gegenüber CNN erklärt, er sei "seit Monaten vom Verlust von Sybil heimgesucht worden" – Diane spielte in "The Family Stone" eine Mutter, die an einer unheilbaren Krankheit stirbt.

"The Family Stone" war bei seinem Erscheinen im Jahr 2005 ein beliebter Weihnachtsfilm, der neben Diane Keaton und Dermot unter anderem auch Sarah Jessica Parker (61), Claire Danes (47) und Rachel McAdams in den Hauptrollen vereinte. Dermot beschrieb Diane im Podcast als jemanden, der trotz fehlenden Kontakts nach dem Dreh einen bleibenden Eindruck hinterließ: "Wir blieben nicht als Freunde in Kontakt, aber sie hatte einen so nachhaltigen Einfluss auf unser aller Leben in dieser Mutterrolle in diesem lebensverändernden Film."

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Getty Images Dermot Mulroney bei einer Filmpremiere 2022

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Imago Rachel McAdams als Amy und Diane Keaton als Sybil Stone in "The Family Stone – Verloben verboten!" (2005)

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Getty Images Dermot Mulroney in New York 2020