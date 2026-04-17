Wegen Ruhm geheiratet? Khloé Kardashian rechnet mit Lamar ab

Khloé Kardashian (41) hat in einer neuen Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonderland" offen mit ihrem Ex-Mann Lamar Odom (46) abgerechnet. Der Auslöser ist die Netflix-Dokumentation "Untold: The Death and Life of Lamar Odom", die Ende März erschienen war und an der die Unternehmerin selbst mitgewirkt hatte. Khloé zeigte sich dabei besonders wütend darüber, dass ein Freund des früheren Basketballstars in der Doku behauptet, Lamar habe sie 2009 geheiratet, um seine Karriere voranzutreiben – und das, obwohl sie unbezahlt stundenlang für das Projekt zur Verfügung gestanden hatte. "Du bittest mich, in deiner Dokumentation mitzumachen, und hinter den Kulissen sagen du und deine Freunde, dass du nur wegen des Ruhms mit mir zusammen warst? Das ist beschissenes Zeug. Ich fühle mich so dumm", wetterte die Reality-Bekanntheit.

Khloé ist laut eigener Aussage außerdem empört darüber, dass Lamar während seines Pressetermins zur Doku andeutet, sie sei eine Lügnerin und habe ihn nach seinem lebensgefährlichen Drogennotfall 2015 gar nicht so unterstützt, wie sie behauptet. Ihre beste Freundin und Podcast-Gast Malika Haqq (43) sprang ihr dabei zur Seite und versicherte, dass sie persönlich Zeuge davon war, wie aufopferungsvoll Khloé damals gehandelt hatte. "Das ist deine Dokumentation. Das ist nicht mein Problem. Ich habe deine Dokumentation nicht geschnitten", betonte Khloé außerdem, als es darum ging, dass die öffentliche Reaktion auf die Doku wohl anders ausgefallen war als von Lamar erhofft. Ebenfalls zur Sprache kam eine Aktion aus dem Jahr 2024, bei der Lamar öffentlichkeitswirksam eine nach ihr modellierte Sexpuppe zur Schau gestellt hatte – etwas, das Khloé als "ekelhaft" und "übergriffig" bezeichnete.

Zuvor sorgte Lamar mit seinen Aussagen für Aufsehen. In der Netflix-Doku gab der ehemalige Basketballspieler offen zu, dass auch Karrieregründe eine Rolle bei der Hochzeit mit Khloé gespielt hatten. "Ich habe beobachtet, wie sie lebt und welchen Lifestyle sie hat. Ich dachte mir: 'So will ich leben'", gestand er. Sein Jugendfreund Anthony Booker brachte es im Film noch deutlicher auf den Punkt: Die Kardashians hätten "verrückte Verbindungen" und könnten Türen öffnen. Auch Lamars Tochter Destiny sagte: "Er hat Khloé geliebt... aber er wollte schon lange im Reality-TV sein."

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Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im Jahr 2016

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Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im Mai 2012

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Getty Images Lamar Odom mit Khloé Kardashian, 2012

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