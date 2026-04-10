Nur benutzt? Lamar Odom wollte mit Khloé-Ehe Karriere pushen

Lamar Odom (46) hat in einer neuen Netflix-Dokumentation schonungslos über sein Leben und seine Ehe mit Khloé Kardashian (41) gesprochen. Am 31. März feierte die Doku "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" auf dem Streamingdienst Premiere und beleuchtet die dunklen Seiten des ehemaligen Basketballstars. Besonders brisant: Lamar gibt zu, dass er die Reality-TV-Bekanntheit auch aus Karrieregründen geheiratet hat. "Ich habe beobachtet, wie sie lebt und welchen Lifestyle sie hat. Ich dachte mir: 'So will ich leben'", erklärt er in der Dokumentation. Sein Jugendfreund Anthony Booker behauptet sogar, Lamar habe Khloé geheiratet, um seine Zukunft zu verbessern, da die Kardashians "Leute kennen" und "verrückte Verbindungen" haben. Auch Lamars Tochter Destiny kommt zu Wort: "Er hat Khloé geliebt... aber er wollte schon lange im Reality-TV sein." Die beiden heirateten am 27. September 2009 in Beverly Hills, nur neun Tage nach ihrer Verlobung.

Die Doku enthüllt weitere schockierende Details über Lamars Suchtprobleme und Untreue während der Ehe. Khloé berichtet, wie sie ihren damaligen Ehemann "in Gassen" und "in Motels" suchte und ihm mehrmals zu Hause den Magen auspumpen musste. "Ich war so eine Ermöglicherin, ohne zu wissen, dass ich eine Ermöglicherin war", gibt sie zu. Sie habe eine enorme Verantwortung gefühlt, alles zu vertuschen und ihn zu beschützen. Lamar selbst spricht offen über seine Affären und kritisiert sich dafür: "Was zum Teufel hat mich denken lassen, dass ich diese Frau im Fernsehen heirate und dann Affären haben kann?" Eine Geliebte rief Khloé sogar an und sagte: "Ich schlafe mit deinem Ehemann." Die Frau sei so schockiert über Lamars Drogenkonsum gewesen, dass sie Khloé bat, ihn abzuholen.

Ein dramatischer Wendepunkt kam 2015, als Lamar nach einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Khloé erzählt, dass Lamars Vater Joe die lebenserhaltenden Maschinen abstellen lassen wollte. Lamars ehemaliger Teamkollege Kobe Bryant (†41) half ihr bei der Entscheidung für eine riskante Operation, die sein Leben rettete. Doch auch nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, als Khloé ein Haus für ihn mit Betreuer und Koch gemietet hatte, erwischte sie ihn wieder beim Crack-Rauchen. "Ich habe ihm einfach ins Gesicht geschlagen", sagt sie in der Doku. Bei einer Intervention stellte Khloé Lamar schließlich ein Ultimatum, woraufhin er selbst die Scheidung forderte. Die Ehe wurde im Dezember 2016 offiziell geschieden.

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Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im November 2011

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Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im April 2011

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Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian, September 2009