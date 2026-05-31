Nika King reagiert humorvoll auf Mini-Auftritt in "Euphoria"

Nach einer mehrjährigen Pause ist Nika King endlich wieder in der Kultserie Euphoria zu sehen. In der dritten Staffel kehrt sie in ihrer Rolle als Leslie Bennett, der Mutter von Hauptfigur Rue, zurück. Doch der langersehnte Auftritt der Schauspielerin fiel offenbar kürzer aus als erwartet. Laut dem US-Magazin Us Weekly beschränkt sich ihre Präsenz auf eine einzige Szene, in der Leslie ihre Tochter Rue anruft. Statt beide Seiten des Gesprächs zu zeigen, liegt der Fokus dabei ganz auf Rue, gespielt von Zendaya (29).

Auf Instagram meldete sich Nika daraufhin selbst zu Wort – und nahm die Sache mit Humor. Die Schauspielerin erinnerte sich daran, für die Szene eigentlich einen Dialog gedreht zu haben. "Ich habe mir gerade die Folge angesehen, für die ich die ganze Woche Werbung gemacht habe. Und meine Mutter macht sich hier über mich lustig!", schmunzelte sie. Ihre eigene Mutter habe sie sogar ausgelacht, weil "das Internet die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass sie nur einen Satz sagt". Ihren Followern sagte Nika abschließend: "Seid aber froh, dass ich einen Sinn für Humor habe." Außerdem betonte sie, ein dickes Fell zu haben.

Für viele Fans war der Mini-Auftritt dennoch ein besonderer Moment, denn es ist das erste Mal seit 2022, dass Nika in "Euphoria" zu sehen ist. Obwohl ihr Einsatz nur kurz ausfiel, hat Serienmacher Sam Levinson die dritte Staffel bereits als die bislang beste der Reihe bezeichnet. Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle als Leslie einem breiten Publikum bekannt. Zuvor hatte sie in Produktionen wie "50 erste Dates" oder Modern Family lediglich kleinere Nebenrollen und Gastauftritte.

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Getty Images Nika King bei der Premiere von "Euphoria" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Imago Zendaya in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria" (Staffel 3, 2026)

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Getty Images Der Cast von "Modern Family" im Jahr 2012