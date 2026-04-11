Lamar Odom bereit für klärendes Gespräch mit Ex-Frau Khloé

Lamar Odom (46) zeigt sich offen für ein klärendes Gespräch mit Khloé Kardashian (41). Am Flughafen LAX sprach der frühere NBA-Star mit Paparazzi über die Möglichkeit, nach den jüngsten Aussagen seiner Ex-Frau in der Netflix-Doku "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" wieder das Gespräch zu suchen. Er schloss einen Kontakt nicht aus, betonte aber, dass er keine künstliche Situation dafür schaffen werde. Er würde reden, "wenn es sich organisch ergibt", so Lamar am Flughafen laut TMZ. Auslöser des erneuten Interesses ist Khloés Schilderung der dramatischen Stunden nach Lamars Überdosis – eine Zeit, in der die TV-Persönlichkeit an seiner Seite ausharrte. Das Portal TMZ veröffentlichte die Aufnahmen von Lamars Ankunft in Los Angeles und die dazugehörigen Aussagen.

Inhaltlich rückte Lamar zwei Punkte in den Vordergrund: Zum einen habe er Khloé seit der Doku nicht kontaktiert und plane auch keinen inszenierten Anlauf. Zum anderen machte er deutlich, dass er in seiner Drogenzeit niemandem absichtlich wehtun wollte und Khloé nach dem traumatischen Erlebnis vor allem Heilung wünscht. In dem Netflix-Projekt hatte Khloé erzählt, Lamars Vater Joe Odom habe damals dafür plädiert, die lebenserhaltenden Geräte zu deaktivieren, weil er annahm, von Lamars Nachlass zu profitieren. Quellen des Portals stellten zugleich klar, dass im Ernstfall eher Khloé das Vermögen erhalten hätte. Diese Schilderungen seien für Lamar schwer zu schlucken gewesen, berichtete TMZ, dennoch bleibt er bei seiner Haltung, für ein natürliches, nicht erzwungenes Gespräch offen zu sein.

Die neue Netflix-Doku hatte schon direkt zum Start für großes Aufsehen gesorgt. Darin offenbart Khloé, wie sehr sie unter Lamars Sucht und den ständigen Affären litt. Die Influencerin schilderte eindrücklich, wie sie versuchte, seine Spuren zu verwischen und besuchte ihn heimlich in abgerockten Motels, um "alles wieder sauberzumachen". "Damit sie keine Storys verkauften", erklärte die Realitydarstellerin damals. Bei einem besonders dramatischen Zwischenfall musste sie Lamar nach Überdosen mehrfach den Magen auspumpen, ohne dass es jemand aus dem Umfeld der Familie oder der Presse erfuhr.

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Instagram / lamarodom Lamar Odom, ehemaliger Basketballspieler

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Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im Jahr 2016

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Jason Merritt/Getty Images Khloe Kardashian und Lamar Odom 2010 in Los Angeles