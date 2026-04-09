Lamar Odom spricht über unangenehmes Wiedersehen mit Khloé

Lamar Odom (46) empfand das Wiedersehen mit seiner Ex-Frau Khloé Kardashian (41) für die Dokumentation "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" als sehr unangenehm. Der ehemalige Basketballstar machte in der Sendung "Today" deutlich, wie er sich während der Netflix-Dreharbeiten fühlte. "Es war komisch, und es war nicht wirklich gut für mich", erklärte der 46-Jährige. Gleichzeitig betonte Lamar gegenüber den Moderatorinnen Jenna Bush Hager und Sheinelle Jones, dass eine Verbindung zwischen ihm und der Reality-Ikone weiterhin besteht: "Aber wisst ihr, sobald man einmal Familie ist, bleibt man immer Familie."

Auf die Frage, ob er Khloé noch liebe und sich eine erneute Romanze vorstellen könne, stellte Lamar laut People Magazine klar: "Ich werde immer Liebe für sie empfinden, aber verliebt sein, nein." Die Hochzeit im Jahr 2009 nach nur wenigen Wochen Beziehung bereut er nicht und schwärmte sogar von Khloés Mutter Kris Jenner (70), die damals eine "wunderschöne Hochzeit" organisiert habe. Zudem betonte Lamar, Khloé habe "in gewisser Weise" sein Leben gerettet, fügte aber hinzu: "Gott hat sich am meisten um mich gekümmert, und das, was ich geschafft habe, war ein medizinisches Wunder." Der ehemalige Sportler gab außerdem zu, die komplette Dokumentation über sein Leben noch nicht gesehen zu haben.

Die Netflix-Dokumentation zeigt bisher unbekannte Details über die Folgen von Lamars Überdosis im Jahr 2015 in einem Bordell in Nevada. Khloé unterstützte ihren Ex-Mann intensiv während seiner Genesung und mietete ihm nach dem Entzug sogar ein Haus – nur um anschließend mit anzusehen, wie er wieder zu Drogen griff. Die Reality-Ikone hatte jahrelang seine Drogensucht und Affären vor der Öffentlichkeit verborgen, während der Basketballprofi regelmäßig tagelang verschwand. Nach der endgültigen Scheidung im Jahr 2016 gingen beide privat getrennte Wege, betonten jedoch immer wieder, wie prägend ihre gemeinsame Zeit für ihr Leben war.

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Getty Images Lamar Odom im Mai 2019

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Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im April 2011

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Getty Images Khloe Kardashian und Lamar Odom