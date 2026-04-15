Millie Radford wieder schwanger: Kein fünftes Baby geplant

Millie Radford erwartet jetzt ihr viertes Kind, und das sorgt damit für jede Menge Wirbel, wie Mirror berichtet. Die 24-Jährige ist die Tochter von Sue Radford, die als Mutter von 22 Kindern durch die Channel-5-Show "22 Kids and Counting" bekannt wurde. Entsprechend groß ist das Interesse daran, ob Millie ebenfalls eine außergewöhnlich große Familie aufbauen möchte. Gegenüber dem Magazin OK! stellte sie nun jedoch klar, dass ihre Familienplanung beendet sei: "Vier sind definitiv genug. Ich werde dann alle Hände voll zu tun haben."

Im Gespräch erzählte Millie, dass sie und ihr Mann Harley Passmore die erneute Schwangerschaft zwar als schöne Überraschung erlebt hätten, aber keine weiteren Kinder mehr planen. Stattdessen wollen sie einen endgültigen Schritt gehen: "Ich habe zu Harley gesagt, wenn dieses Baby da ist, lässt er sich sterilisieren und ich lasse meine Eileiter durchtrennen", sagte sie dem OK! Magazine. Trotz dieser Entscheidung freut sich das Paar auf ihr viertes Kind, und Millie betont, wie sehr sie den familiären Rückhalt schätzt: "Das Gute daran, dass wir so viele sind, ist, dass immer jemand da ist, wenn man Hilfe braucht."

An helfenden Händen mangelt es bei den Radfords tatsächlich nicht. Millies Mutter Sue und ihr Mann Noel gelten als größte Familie Großbritanniens und haben zusammen 22 Kinder. Dazu kommen laut Mirror inzwischen zwölf Enkelkinder, darunter Millies drei kleine Sprösslinge Ophelia, Chester und Elodie. Die TV-Tochter blickt trotz des lebhaften Familienalltags gerne auf ihre eigene Kindheit zwischen vielen Geschwistern zurück und spricht im Interview mit OK! voller Wärme über ihre Mutter: "Mama ist immer für einen da, egal was passiert."

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Instagram / millieradfordd Millie Radford, 2026

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Instagram / millieradfordd Millie Radford mit ihren Töchtern Chester und Ophelia im Dezember 2022

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Instagram / theradfordfamily Sue Radford nach Sport 2026