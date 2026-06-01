Anne Wünsche schläft mit Messer aus Angst vor Morddrohungen

Anne Wünsche (34) hat nun offen über beängstigende Erfahrungen gesprochen, die sie in ihrer Zeit in Berlin gemacht hat. Die 34-jährige Influencerin berichtete laut dem Newsportal Blick in einem Interview von einem Einbruch im Jahr 2021, bei dem ihr Tausende Euro Bargeld, Schmuck und teures Parfüm gestohlen wurden. Die Folgen des Einbruchs wogen schwer: "Ich hatte immer ein Messer in meinem Bettschrank, weil ich Sorge hatte, dass die Person noch mal kommt, wenn wir schlafen", so Anne. Doch damit nicht genug – nach ihrem Umzug nach Berlin-Mitte fand sie eines Tages ein Kreuz neben ihrem Namen an der Klingel. "Angeblich war das von einem Postboten – aber bis heute ist es nicht geklärt", erinnerte sie sich.

Neben diesen konkreten Vorfällen hat die dreifache Mutter immer wieder mit Hassnachrichten und Morddrohungen zu kämpfen – und das nicht nur gegen sie selbst. "Das Schlimmste, was ich bisher lesen musste, war direkt gegen meine Kinder gerichtet – dass man sie tot sehen wollen würde", verriet sie. Besonders im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf der Erotikplattform OnlyFans habe es laut Anne "richtige Wellen" gegeben. Morddrohungen gegen sie persönlich machten ihr inzwischen keine Angst mehr: "Ich denke, wenn mir ernsthaft jemand schaden will, wird diese Person es nicht kommunizieren, sondern einfach machen." Dennoch gestand sie: "Dieser Gedanke macht einem schon Angst, da es wirklich so verrückte Menschen gibt."

Inzwischen hat Anne ihre Koffer gepackt und ist von der deutschen Hauptstadt auf die Baleareninsel Mallorca gezogen – und fühlt sich dort deutlich wohler. "Auf der Insel fühle ich mich aktuell wirklich sehr, sehr sicher – da kann ich auch mal abschalten und einfach Mama sein, ohne ständig das Gefühl zu haben, dass etwas passieren könnte", erzählte sie und ergänzte: "Mallorca ist für mich zu einem richtigen Rückzugsort geworden." Schon zuvor hatte die Influencerin gegenüber Promiflash erklärt, wie sie mit dem Hass im Netz umgeht – und dass sie sich von öffentlicher Kritik, unter anderem von Comedian Oliver Pocher (48), nicht beirren lasse.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre drei Kinder, Dezember 2025