Alexandra plaudert über Privatleben mit Partner Keanu Reeves

Alexandra Grant (53), die Partnerin von Keanu Reeves (61), hat in einem seltenen Interview einen ungewöhnlich tiefen Einblick in ihr gemeinsames Leben gewährt. Anlässlich des Launches ihres neuen Weinprojekts LOVEwine sprach die 53-jährige Künstlerin gegenüber dem Magazin People offen darüber, wie es ist, an der Seite des Hollywoodstars zu leben. "Ich habe mit John Wick gelebt, ich habe mit Neo gelebt", erzählte sie dabei mit einem Augenzwinkern über die ikonischen Rollen, die Keanu im Laufe seiner Karriere verkörpert hat.

Im Mittelpunkt des Interviews stand vor allem der gegenseitige Respekt, den beide füreinander aufbringen. Alexandra betonte, dass sie und Keanu einander stets kreativen Freiraum lassen – besonders dann, wenn einer von beiden tief in einem Projekt steckt. "Du solltest immer respektvoll sein und dem anderen den Freiraum lassen, sein eigenes Ding zu machen", betonte sie. Gleichzeitig machte die Künstlerin deutlich, dass die beiden sehr wohl über jede kreative Herausforderung sprechen können – und das auch ausgiebig tun, wenn nötig.

Kennengelernt haben sich Alexandra und Keanu im Jahr 2009 bei einem Abendessen. Ihre Verbindung ist dabei von Anfang an auch eine kreative gewesen: 2011 arbeiteten die beiden gemeinsam an seinem Buch "Ode To Happiness", für das Alexandra Illustrationen beisteuerte. 2016 folgte mit "Shadows" eine weitere Zusammenarbeit, bevor sie ein Jahr später gemeinsam das Verlagshaus X Artists' Books gründeten. Erst 2019 machten sie ihre Beziehung offiziell – bei einem Auftritt im Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Gerüchte, dass die beiden heimlich geheiratet haben sollen, wurden derweil von einem Sprecher des Paares gegenüber E! News klar dementiert: "Es stimmt nicht. Sie sind nicht verheiratet."

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves bei der Weltpremiere von Apples "Outcome" im AMC Lincoln Square Theater in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves