Jamie Laing in Kritik: Baby Ziggy im Auto ohne Kindersitz

Jamie Laing (37) hat auf Instagram einen Zusammenschnitt von Momenten veröffentlicht, mit dem er sechs Monate Vaterschaft feiern und seine Frau Sophie Habboo (31) als Mutter würdigen wollte – doch stattdessen erntete er heftige Kritik. In dem Video ist zu sehen, wie Sophie ihren sechs Monate alten Sohn Ziggy auf dem Rücksitz eines Autos auf dem Arm hält, ohne dass der Säugling in einem Kindersitz gesichert ist. Auch Sophie selbst trägt offenbar keinen Sicherheitsgurt. Viele Follower reagierten empört auf die Aufnahmen und bezeichneten das Verhalten als unverantwortlich.

Nachdem die Kritik unter dem Beitrag immer lauter geworden war, entfernte Jamie die umstrittene Sequenz wieder. Anschließend lud er die Montage erneut hoch, diesmal ohne den beanstandeten Autoausschnitt. Unter dem neuen Post verwiesen einige Nutzer trotzdem weiter auf das gelöschte Video und kritisierten den Vorfall deutlich. Laut Daily Mail ist zwar nicht bekannt, wo genau der Clip entstanden ist. Das Blatt verweist aber darauf, dass in Großbritannien für Kinder grundsätzlich strenge Regeln zur Sicherung im Auto gelten. Eine Ausnahme kann demnach unter bestimmten Umständen für Fahrten in Taxis gelten, wenn kein passender Kindersitz vorhanden ist und das Kind auf dem Rücksitz mitfährt.

Für Jamie und Sophie ist es nicht die erste Aufmerksamkeit, die sie als frisch gebackene Eltern auf sich ziehen. Die beiden "Made in Chelsea"-Stars wurden Eltern, als Ziggy im Dezember zur Welt kam. In ihrem gemeinsamen Podcast "NewParents" gewähren sie regelmäßig Einblicke in den Alltag mit Baby – darunter auch sehr persönliche Momente aus der Zeit nach der Geburt.

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Getty Images Jamie Laing, britischer Moderator

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Instagram / jamielaing Sophie Habboo und Jamie Laing mit Baby Ziggy

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Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo und ihr Sohn Ziggy, Dezember 2025