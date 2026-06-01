James Van der Beeks (†48) Ex-Frau Heather hat geheiratet

Nur drei Monate nach dem Tod ihres Ex-Mannes James Van der Beek (†48) hat Heather McComb (49) erneut geheiratet. Die Schauspielerin gab ihrem Partner Scott Michael Campbell am vergangenen Wochenende in Missoula im US-Bundesstaat Montana das Jawort. Die Feier fand in kleinem, intimen Rahmen statt, umgeben von engen Familienmitgliedern und Freunden. Auf Instagram teilte Heather die freudige Neuigkeit mit einem bewegenden Beitrag und einer Fotogalerie von ihrem besonderen Tag.

"Gestern haben Scott und ich unter dem Bund Gottes offiziell geheiratet, vollzogen von meiner wunderbaren Schwester Essence Atkins, umgeben von den Menschen, die wir am meisten lieben, in unserer Lieblingsstadt Missoula, Montana", schrieb Heather unter anderem auf Social Media. "Unsere Herzen sind erfüllt und demütig angesichts all der Liebe, die uns umgeben hat. Gott ist so gut." Später bedankte sie sich auch bei allen, die die Feier so unvergesslich gemacht hatten: "Ihr habt es so besonders und zu einem wirklich magischen Wochenende gemacht, das wir niemals vergessen werden."

James war am 11. Februar nach einem Kampf gegen Darmkrebs im dritten Stadium im Alter von 48 Jahren gestorben. Heather und er waren von 2003 bis 2010 verheiratet gewesen. Ihre Hochzeit hatte damals in Malibu stattgefunden, zu der auch James' Dawson's Creek-Kolleginnen Michelle Williams (45) und Busy Philipps (46) gekommen waren. Nach seinem Tod hatte Heather ihrem Ex-Mann auf Social Media einen emotionalen Tribut gezollt und sich als "zutiefst erschüttert über den Verlust des geliebten James" beschrieben. Dabei sprach sie auch von der besonderen Verbindung, die die beiden trotz ihrer Trennung bewahrten: "Ich bin dankbar für die besondere Verbindung, Freundschaft und Liebe, die wir geteilt haben."

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Getty Images James Van Der Beek und Heather McComb bei der Entertainment Weekly Party beim Sundance Film Festival 2006 in Park City, Utah

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Getty Images Heather McComb bei der Special Screening von "The Carters" im AMC The Grove 14 in Los Angeles

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Getty Images Heather McComb, Juni 2018

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