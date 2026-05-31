Spoiler: Dieser Promi gewinnt "Kampf der RealityAllstars"

Das Finale von Kampf der RealityAllstars steht kurz bevor – und Bild will das Geheimnis um den Sieg schon gelüftet haben. Demnach soll Sam Dylan (35) die aktuelle Staffel der Trash-TV-Show gewonnen haben und damit ein Preisgeld von 40.000 Euro eingestrichen haben. Offiziell zu sehen ist das große Finale erst am 3. Juni bei RTL+, im Free-TV bei RTLZWEI sogar erst am 10. Juni. Besonders spannend an dieser Staffel: Zum ersten Mal traten ausschließlich ehemalige Kandidaten gegeneinander an – darunter sogar einige frühere Sieger der Show.

Sams Weg zum Titel war dabei alles andere als geradlinig. Mitstreiterin Georgina Fleur (36) beförderte ihn zwischenzeitlich aus der Show – der Traum vom Titel schien geplatzt. Doch Sam bekam eine zweite Chance: In einem Duell gegen andere ausgeschiedene Kandidaten kämpfte er sich zurück in die sogenannte Sala und nutzte die unverhoffte Gelegenheit. Von dort spielte er sich bis ins Finale vor und soll dort letztendlich als Sieger hervorgegangen sein.

Einen offiziellen Kommentar zum Ausgang der Show wollte der Sender nicht liefern. Ein Sprecher von RTLZWEI sagte gegenüber der Zeitung lediglich: "Zu Spekulationen um den Gewinner oder die Gewinnerin von 'Kampf der RealityAllstars' äußern wir uns nicht." Für Sam wäre der Sieg eine besondere Genugtuung: Er war bereits in der allerersten Staffel im Jahr 2020 dabei – und scheiterte damals denkbar knapp auf Platz zwei.

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