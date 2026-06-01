So sexy läutet Sydney Sweeney "Euphoria"-Staffelfinale ein

Mit einem fast komplett nackten Foto hat Sydney Sweeney (28) das Staffelfinale von Euphoria eingeläutet. Die 28-jährige Schauspielerin teilte am 31. Mai auf Instagram mehrere Bilder aus der Produktion der dritten Staffel der beliebten HBO-Serie – darunter ein besonders aufsehenerregendes: Darauf posiert sie nahezu unbekleidet mit einer echten Schlange. Die Fans dürften das Tier des Charakters Alamo, gespielt von Adewale Akinnuoye-Agbaje, erkennen. Grüne, blattförmige Pasties bedecken dabei Oberkörper und Unterkörper. Dazu schrieb Sydney schlicht: "Es heißt... Schauspielerei."

Neben dem freizügigen Schnappschuss veröffentlichte die Schauspielerin auch Fotos mit ihren Kolleginnen und Kollegen, darunter Alexa Demie (35), die in der Serie die Rolle der Maddy Perez verkörpert, sowie Jacob Elordi (28), der ihren Serienehemann Nate Jacobs spielt. Die Bilder kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Sydney für ihre Darstellung der Cassie Howard in der dritten Staffel viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ihre Figur tritt dort der Plattform OnlyFans bei und wird zur einflussreichen Creatorin – eine Storyline, die nicht nur bei Zuschauern, sondern auch bei echten Creatorinnen für Kritik gesorgt hat, wie US Weekly berichtet.

Serienschöpfer Sam Levinson verteidigte die Entwicklung der Figur kürzlich im Hollywood Reporter. "Was die Szene ausmacht, ist die Tatsache, dass es ihre Haushälterin ist, die filmt", erklärte er. Sein Ziel sei es gewesen, stets eine weitere Ebene der Absurdität einzubauen: "Der Witz besteht darin, aus dieser Welt auszubrechen und die vierte Wand zu durchbrechen." Sydney selbst ist seit ihrer Kindheit in der Schauspielerei aktiv und wurde einem breiten Publikum vor allem durch ihre Rolle in "Euphoria" bekannt, bevor sie sich mit Projekten wie "Anyone but You" auch als Kinostar etablierte.

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney posiert mit einer Schlange

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Getty Images Sam Levinson, Regisseur